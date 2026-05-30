La agenda de los internacionales del Sevilla antes del Mundial 2026

Además de los tres representantes mundialistas, otros tres jugadores sevillistas afrontan partidos con sus selecciones en esta Ventana FIFA de junio

El Mundial 2026 que arrancará dentro de unos días en Canadá, Estados Unidos y México ofrece un dato que sirve para dibujar la línea descendente que ha dibujado el Sevilla FC en estos cuatro años de galopante ruina económica, de sufrimiento deportivo y de tensión institucional. En Qatar 2022, la entidad nervionense rompía su récord de representantes mundialistas con hasta 10 futbolistas, más de un tercio de su plantilla. En la presente edición, en cambio, sólo contará con tres jugadores; la cifra más baja de los últimos 20 años, igualando con Alemania 2006.

Además, sólo dos de esos tres mundialistas regresarán, los suizos Rubén Vargas y Djibril Sow; pues el noruego Orjan Nyland ya se despidió del sevillismo ante el final de su contrato el próximo 30 de junio. No obstante, la última diáspora de la temporada 2025/2026 se amplía a una cifra total de seis internacionales del Sevilla FC, ya que también han sido convocados por sus respectivas selecciones el chileno Gabriel Suazo, el griego Odysseas Vlachodimos -otro que se marcha para no volver tras su cesión- y el nigeriano Akor Adams; ya que esta vez no ha ido su compatriota Chidera Ejuke ni tampoco ha sido citado el serbio Nemanja Gudelj (también agente libre).

Akor Adams, con Nigeria: lucha por la Unity Cup y jugará amistosos contra Polonia y Portugal

El calendario de estos seis internacionales sevillistas arrancó el pasado martes, con la primera semifinal de la Unity Cup, un torneo amistoso anual que en este 2026 se disputa en The Valley, el estadio del Charlton Athletic (Londres, Inglaterra). Allí, la selección de Nigeria, sin minutos para Akor Adams, logró un puesto en la final tras vencer por 2-0 a Zimbabue y este sábado se medirán a Jamaica, que se impuso por 2-0 a India.

Las Águilas Verdes, que faltarán a un Mundial por primera vez desde Italia 90, jugará dos amistosos más: el próximo miércoles 3 de junio se enfrentará con Polonia en Varsovia y el miércoles 10 ante Portugal en Leiria. Ambos encuentros han sido programados para las 20:45 horas.

Este domingo juega Suiza, la selección más sevillista del Mundial 2026

A las 15:00 horas de este domingo, 31 de mayo, la selección de Suiza afrontará su primer amistoso premundialista, ante Jordania en Sankt-Gallen. Será el único test antes de viajar a tierras norteamericanas, donde en la noche del sábado 6 de junio (21:00 h) se enfrentarán a Australia en San Diego (Estados Unidos). A partir de ahí, Sow y Vargas tratarán de clasificarse en un grupo con Qatar, Bosnia-Herzegovina y Canadá.

El lunes, duelo nórdico entre Noruega y Suecia

Si Nigeria hacía mucho que no faltaba a un Mundial, para Noruega es todo lo contrario, ya que no iban a uno desde Francia 1998. Orjan Nyland y sus compañeros juegan su primer amistoso a partir de las 19:00 horas del lunes 1 de junio en Oslo, ante Suecia.

Luego viajarán a Estados Unidos para abordar el segundo y último choque preparatorio: en Nueva Jersey, ante la Marruecos de Yassine Bono, el domingo 7 a las 21.00 horas. Noruega se medirá en la fase de grupos a Irak, Senegal y Francia. De 10 mundialistas a sólo tres.

La Grecia de Vlachodimos y Chile, con Suazo de capitán, actúan como 'sparrings'

Grecia viajará a Solna para jugar también ante Suecia, el jueves 4 a las 19:00 horas y el combinado heleno, donde Odysseas Vlachodimos ha recuperado la titularidad gracias a su gran rendimiento como cedido en el Sevilla FC, cerrará ante Italia en Heraklion el domingo 7 (21.00 horas).

Por su parte, la selección de Chile que capitanea Gabriel Suazo se quedará en la península para jugar dos amistosos. El sábado 6, a las 19:45 horas, visita a Portugal en el Estadio Nacional de Portugal. Tres días más tarde, el martes 9 a las 18:00 h, nuevo amistoso ante RD Congo en el Municipal de La Línea de la Concepción (Cádiz). La 'Roja' se ha quedado fuera de los dos últimos mundiales.