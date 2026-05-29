González de Caldas defiende al socio de Sergio Ramos y señala a los accionistas del Sevilla: "Para enterrarlos en billetes"

El hijo del que fuera presidente en una convulsa época se moja y genera debate sobre esos motivos para rechazar una oferta de una candidatura "muy solvente". Además, repasa las opciones (todas malas) que habría tras romperse la negociación; ensalza a Antonio Lappí y habla de un escenario de Ley Concursal

El pesimismo está instalado en Nervión. El simple hecho de preanunciar que Sergio Ramos ofrecerá el lunes una rueda de prensa para explicar lo ocurrido transmite que, aunque se espere a agotar el plazo por si acaso, la negociación ahora mismo está muerta. Y, con esta defunción, cae una macabra sentencia sobre un Sevilla FC que necesita con inmediatez el salvavidas de la ampliación de capital para no entrar en colapso económico. Además, del cataclismo deportivo, algo evidente teniendo en cuenta que la planificación de la 26/27 está en 'stand by'.

En este contexto caben muchos debates, pero a los accionistas del Sevilla FC les costará explicarlo, aun siendo legítima la búsqueda de su interés, más que a Sergio Ramos, cuyo argumento para justificar que los actuales dueños tarden un poco más en tener toda la pasta es priorizar la salvación financiera. Ese oxígeno está descartado que salga del bolsillo de los actuales dirigentes y es difícil de creer que alguien llegue a ultimísima hora con cifras tan altas por un club asfixiado. ¿Entonces qué? Sobre ello reflexiona José María González de Caldas Muñoz, muy activo en redes en las últimas horas.

José María González de Caldas defiende a Sergio Ramos y señala hacia Antonio Lappí

"Si el socio mexicano de Sergio Ramos es Álvaro Leaño, tiene solvencia y dinero para enterrarlos a todos en billetes de 500 euros. Dejemos de hacer caso a cuatro catetos hartos de pan duro, por favor", decía con sorna en su perfil de la red social X. En su conocido afán crítico, llegó a admitir sin tapujos en una entrevista concedida en 2014 que su padre "es uno de los peores presidentes de la historia". González de Caldas Sénior fue presidente en una desastrosa etapa entre 1996 y 1997. Ahora, su hijo ejerce ese mismo severo juicio contra los actuales dirigentes.

También ve con buenos ojos lo que se llamó en su día la 'Tercera Vía'. "No sé si Antonio Lappí comprará el Sevilla FC. Ni siquiera sé si ahora mismo es una posibilidad, pero sé que es un empresario como la copa de un pino y que tiene la capacidad de tocar a las puertas adecuadas para estructurar financieramente la operación. De hecho, siempre he pensado que en caso de haber varias ofertas, Lappí es el que más pagaría por el plus de su sevillismo", exponía en una publicación anterior.

Las tres opciones que tienen los accionistas del Sevilla FC, según González de Caldas Júnior

"Pues ahora los 'grandes' accionistas se enfrentan a un dilema", reflexiona González de Caldas Júnior enunciando las tres opciones que hay: "Venta a la desesperada; ampliación de capital, pero con un dinero que la mayoría no tiene y los que lo tienen 'no gastan ni bromas'; o solicitar concurso voluntario de acreedores. En el pecado llevan la penitencia".

A su juicio, esa situación sería "lo que se merecen los grandes accionistas (y llegados a este punto quizás la mejor opción) es un concurso (a ser posible necesario) y que la administración concursal entre con luz y taquígrafo y ponga negro sobre blanco. Nos íbamos a reír un rato. Por eso necesitan vender".

Desde su experiencia profesional, lo único en lo que resta dramatismo es en la posible negociación futura con Goldman Sachs, prestamista que embargaría el control de la sociedad si cumple el plazo y el Sevilla FC no puede afrontar el crédito millonario solicitado: "GS tendría la llave como máximo acreedor, eso es incuestionable. Pero llegados a ese escenario (que no deja de ser trágico) no me parece tan preocupante".

"De hecho, me parece mucho menos preocupante que el escenario actual. Quiero decir, GS, al fin y al cabo 'soltaría esas llaves' en aras de una solución pacífica y financieramente eficiente para todas las partes (empezando por su posición acreedora). Ellos están acostumbrados y es un escenario en el que yo negociaría muy cómodo", explica, al hilo de una de sus publicaciones, el hijo de González de Caldas. Precisamente, un famoso juez sevillano recuperaba su nombre recordando que Lopera evitó que comprase el Benito Villamarín.