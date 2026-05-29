Sergio Ramos pasa a la acción para defenderse y señalar a los grandes accionistas del Sevilla, que iniciarán un 'plan B' urgente

El camero tiene previsto ofrecer una rueda de prensa el próximo lunes para aclarar los detalles de una negociación que ya se da por rota. Su intención es dejar caro que la operación no ha salido adelante no por falta de músculo financiero, sino porque quienes controlan la entidad anteponen sus intereses económicos y su deseo de enriquecerse

El proceso de compra-venta de la mayoría accionarial del Sevilla FC al grupo inversor liderado por Sergio Ramos, aunque de Five Eleven Capital pocas noticias hay ya, se encuentra en un callejón de salida. Aunque aún se siguen produciendo algunos tímidos contactos entre las partes, ninguna de ellas está dispuesta a moverse de la posición que defendieron en la decisiva reunión del pasado miércoles, por lo que la negociación se puede dar por rota.

Un claro síntoma de que no habrá acuerdo es que el camero tiene decidido ofrecer una rueda de prensa este próximo lunes en un hotel de la capital hispalense para detallar las razones por la cual no ha salido adelante la transacción. De este modo, Sergio Ramos pasará a la acción no solo para lavar su imagen y defender su propuesta, sino para señalar directamente a los grandes accionistas de la entidad, que sigue en manos de las familias Castro, Alés, Guijarro y Carrión, además de José María del Nido Benavente y A-CAP (los nuevos 'Americanos').

La necesaria ampliación de capital, en el centro de todo

Según han informado la Cadena Ser y la Cadena COPE, el que fuese mito del Real Madrid pretende dar a conocer no solo los términos en los que se ha desarrollado la negociación en estos últimos meses, sino que también ofrecerá datos sobre la delicada situación económica del Sevilla FC. Esa será precisamente una de las bases de su argumento para justificar que su oferta cambiase de forma sustancial esta semana, proponiendo destinar 120 millones de euros de forma inmediata a una ampliación de capital que le permitiría controlar un 42% extra del capital social y conseguiría inyectar la necesaria liquidez económica al club para acudir con algo de desahogo al mercado de verano.

En realidad, en el precio pactado en su momento, que alcanzaba los 450 millones menos la deuda neta, ya se contemplaba una ampliación por valor de 80 millones. El problema es que entonces Five Eleven Capital llegó poniendo sobre la mesa, teóricamente, en torno a 305 millones por el 84,5% de las acciones, que es el dinero que se iban a repartir los grandes tenedores de los títulos. Pero dicha cantidad se ha reducido a un tercio, pues ahora Sergio Ramos les ha ofrecido unos 100 millones por el 18%, lo que unido al referido 42% extra le llevaría a controlar el 60%, suficiente para gobernar.

Ese movimiento no ha gustado nada a quienes tienen en su manos el control de club, que tacharon dicha propuesta de "inaceptable". Pero Sergio Ramos, en su exposición pública de este próximo lunes, no se quedará callado, dejando claro que si no ha conseguido hacerse con el gobierno del Sevilla FC no será por falta de apoyos financieros (tiene detrás a un inversor mexicano), sino por el deseo de los grandes accionistas de enriquecerse en detrimento de las necesidades de una entidad que se encuentra herida de muerte.

El 'me gusta' de Sergio Ramos que anticipa su discurso

Sin duda, la rueda de prensa del camero tendrá una importante repercusión, siendo su intención la de dejar retratados a unos accionistas que según su opinión anteponen sus intereses económicos a los del Sevilla FC. De hecho, este pasado jueves le dio a 'me gusta' a la información de Juanfe Sanz en El Chiringuito en la que se aludía a todo ello, apuntando que "este Sevilla está en quiebra técnica" y que la oferta presentada "no es a la baja", resaltando en su lugar que el problema es que los dueños "creen que van a vender el club a precio de oro siendo un edificio en ruinas". Unas palabras que de un modo u otro bien podrían ser pronunciadas en unos días por el propio Sergio Ramos, que según el citado medio se comprometía "en uno o dos años" a comprar el resto de las acciones.

El Sevilla FC ya trabaja en otro proceso urgente de venta

Mientras tanto, se desconoce si las familias que mantienen el poder en el Sevilla FC se defenderán a través de algún comunicado. Pero lo que sí han hecho ya es pasar a la acción para tratar de salvar esta crítica situación, enfadados al entender que el camero les ha hecho perder un valioso tiempo. Así, el próximo lunes 1 de junio, una vez finalizado el periodo de exclusividad con Five Eleven Capital, los abogados del club retomarán los contactos con otros interesados para tratar de armar un proceso urgente de venta, sin descartar a la 'Tercera Vía' de Antonio Lappí y Fede Quintero, como apunta ABC.

En este sentido, ESTADIO Deportivo ya informó de que existe un fondo inversor de origen norteamericano con solvencia para poder cerrar la operación, si bien empezar de cero implicaría alargar el proceso entre un mes y medio o dos más. Y el gran problema en este sentido es encajar la ampliación de capital dentro de los márgenes permitidos por LaLiga. Así, el objetivo es intentar darle un acomodo legal, argumentando que el proceso de compra-venta ya estaría iniciado. De ese modo se buscaría algo de espacio salarial para poder armar una plantilla competitiva, pues a día de hoy ni siquiera los fichajes a coste cero cerrados (Juan Iglesias y Arouna Sangante) podrían ser inscritos.