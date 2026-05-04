El despiste que confirma la llegada de Juan Iglesias al Sevilla FC: "Éxitos en Sevilla"

El doctor Marcos Mazzuka, en una publicación en redes sociales, ha tenido que rectificar y borrar un mensaje donde se despedía de Juan Iglesias para desearle suerte en Sevilla

La situación del Sevilla FC no es que de para pensar mucho en el futuro, de hecho casi nada. En esta noche de lunes, muchas papeletas de salvación se juegan frente a la Real Sociedad y la afición es sabedora de ello. El sevillismo ha sido el que ha cogido el timón de la situación y, ante los donostiarras, han simulado un ambiente a los vividos en las grandes noches europeas que los hispalenses han disfrutado. Todo con la idea de poder hacer que el equipo de Matarazzo viva un infierno y que, a falta de calidad en la plantilla, se pueda creer gracias a eso.

El futuro inmediato de la entidad pasa por eso y varias son las dudas que hay en la misma. Primero, el saber en la categoría que se encuentre el club andaluz el próximo año. La segunda, y puede que igual de importante que la primera, el saber si el Sevilla FC cambia de manos. Hay una cosa clara, y es que los principales accionistas van a proceder a la venta de sus acciones y la opción que ahora parece más cercana es la del grupo Five Eleven junto a Sergio Ramos. Todo hace indicar que, en las próximas semanas, habrá novedades respecto a un proceso que enerva al sevillismo.

Sin embargo, a falta de novedades en este sentido, José María del Nido Carrasco confirmó que seguían trabajando en el Sevilla del futuro a la pregunta de ESTADIO Deportivo en la atención el pasado Martes Santo. "Ya estamos tomando decisiones, que se conocerán en verano, de contratación de jugadores para la próxima temporada", declaró el presidente, refiriéndose al caso de hasta tres futbolistas, Patrik Mercado, Juan Iglesias y Sangante. Las dudas se hallan en el primero tras su lesión y aún se desconoce si estos tres futbolistas tendrían algo firmado en caso de descenso de la entidad. En el caso del lateral del Getafe, parece que hay un hecho que ha confirmado este movimiento.

Su médico, por error, confirma lo esperado

El encargado de dar la 'noticia' es el doctor Marcos Mazzuka. El médico ha visitado esta tarde al lateral del equipo de José Bordalás y, en redes sociales, ha dedicado un mensaje al jugador que confirmaría que iría a Nervión. "Gracias a tí Juan, ha sido una tarde muy agradable. Éxito en Sevilla!", puso el doctor en una publicación en Instagram. Posteriormente, y al darse cuenta del despiste cometido, ha borrado la publicación para poner solamente "Gracias por una tarde muy agradable", sin hacer referencia alguna a la capital de Andalucía.

De esta forma, parece confirmarse la llegada de Juan Iglesias al Sevilla. El jugador llegaría en forma de agente libre tras haber terminado contrato con el equipo madrileño. El club hispalense quiso adelantarse a todas las opciones para poder amarrarlo cuanto antes y, de esa forma, poder ir confeccionando la plantilla teniendo en cuenta la delicada situación económica de la plantilla. Sin embargo, la situación puede cambiar en caso de descenso de categoría a la Segunda División y con la duda en qué pasaría con los ya firmados.