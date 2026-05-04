Isaac Romero abandona lesionado el Sevilla FC - Real Sociedad

El Sevilla FC terminó con malas noticias la primera mitad ante la Real Sociedad. Isaac Romero abandonó el terreno de juego en el descanso tras una brusca acción defensiva. El chileno Alexis Sánchez lo sustituyó

El Sevilla FC se juega la vida en Nervión con toda su afición a una para el partido decisivo ante la Real Sociedad. Los de Luis García Plaza han sentido el aliento de todos los sevillistas desde el pasado domingo en el entrenamiento previo al partido que tuvo lugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El ambiente en la previa y durante el partido ha recordado a grandes noches en el templo rojiblanco. En el recuerdo las noches europeas ante el Manchester United y Juventus de Turín. Todo ello para ayudar al equipo en la medida de lo posible para mantener la categoría.

Los canteranos, protagonistas con García Plaza

Los canteranos juegan un papel vital en los últimos años dentro de la plantilla del Sevilla y en la noche de hoy son los primeros que desean jugar este partido y salir con 'los cuchillos entre los dientes' para ganar cada balón dividido. El entrenador madrileño ha apostado desde el primer día por la cantera con gran presencia en los onces titulares. Jugadores como Castrín, Kike Salas, Isaac u Oso están siendo titulares a las órdenes del nuevo técnico del Sevilla FC.

Actualmente, la mayoría de estos canteranos son una pieza clave en un Sevilla FC muy devaluado en los últimos años. Tal es así que las bajas y lesiones de algunos de los jóvenes preocupan a todo el sevillismo para afrontar la recta final de temporada que pinta ser agitada para los de Nervión.

La lesión de Isaac Romero

En una acción al borde del descanso, uno de estos canteranos parece haberse lesionado tras una brusca acción del juego. Isaac Romero se tiró con todo al césped para defender un disparo al borde del área del conjunto vasco. El de Lebrija consiguió taponar el tiro, pero la dureza de la acción parece haberle ocasionado alguna que otra molestia. Rápidamente salió a calentar Alexis Sánchez desde el banquillo, aunque Isaac Romero aguantó los últimos minutos del primer periodo para no gastar una ventana de cambio antes del descanso. El jugador chileno intensificó el calentamiento durante el descanso y se adentró en el vestuario antes de la segunda mitad para recibir las órdenes tácticas de Luis García Plaza de cara a la segunda mitad.

La discreta temporada del lebrijano

El jugador natural de Lebrija ha jugado 15 partidos en lo que va de temporada, en los que ha conseguido anotar 4 goles, unos datos algo pobres para el canterano de la carretera de Utrera. Durante la temporada ha sido compañero de batallas o más bien segunda espada del delantero nigeriano Akor Adams. Sin embargo, desde la llegada de Luis García Plaza ha adquirido de nuevo más protagonismo junto a Maupay.

Akor Adams pierde protagonismo y Alexis y Maupay dan esperanzas al Sevilla

En la actualidad, Akor Adams no termina de convencer al entrenador madrileño. Alexis Sánchez (el cambio en el partido de hoy) y Maupay parecen estar por delante del delantero nigeriano, quien es el máximo goleador del club en esta temporada con 8 goles. De hecho, entre ellos fabricaron el primer tanto del partido a los pocos minutos de la segunda mitad para poner en ventaja a los suyos. Gol del chileno y asistencia del francés. Por el momento no está disputando todos los minutos deseados, aunque con esta posible lesión de Isaac, a expensas de un parte médico o información del club, podría abrirle de nuevo la puerta a la titularidad.