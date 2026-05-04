La razón por la que García Plaza ha condenado a la suplencia a Akor Adams

GarcIa Plaza explica por qué volvió a sentar en el banquillo al máximo goleador sevillista y también la razón de la titularidad de Ejuke en lugar de Oso

Por segundo partido consecutivo, Luis García Plaza dejó en el banquillo a Akor Adams, hasta su llegada titular indiscutible en la punta del Sevilla por méritos propios, al ser el máximo goleador del equipo.

Sin embargo, después de tres titularidades, el técnico madrileño sorprendió con su suplencia ante Osasuna en favor de Maupay, que marcó el único tanto blanquirrojo en El Sadar.

Sin embargo, todo apuntaba que tras la derrota contra los rojillos, Plaza devolvería al once inicial al pichichi nervionense en un choque tan vital como el de este lunes, pero, contra todo pronóstico, mantuvo su postura con la titularidad del francés e Isaac Romero y la suplencia del punta africano.

La explicación de García Plaza sobre la suplencia de Ejuke

Una decisión que aclaró el propio entrenador sevillista antes del comienzo del partido con una explicación sencilla y directa sobre sus intenciones.

"Aposté por Neal y marcó gol el otro día, no tiene nada más. Akor, conmigo, ha jugado todos los partidos; marcó un gol el día del Atlético de penalti y aprovechamos a Neal, que el otro día estuvo muy bien", apuntó García Plaza, que continuó su argumento de esta manera.

"Ojalá siga marcando Neal y siga Akor en la retaguardia, por detrás. Ya le sacamos el otro día y tiene que estar preparado. Ahora no es lo importante los minutos que juegue cada uno, sino la calidad de los minutos que nos den. Neal estuvo el otro día bien y, ojalá, vuelva a hacer un partido como ese. Si no, tendremos a Akor para la segunda parte", concluyó en DAZN el preparador nervionense.

Por qué apostó Ejuke en lugar de Oso

Además, también explicó su apuesta en el centro del campo ante las bajas de Sow y Msnu Bueno, la suplencia de Oso y la titularidad de Ejuke.

"En medio campo había que sustituir a Sow, que está sancionado. Después, Manu Bueno se lesionó; mi idea era que jugase Gudelj, pero hemos perdido otra opción en esa situación", apuntó el madrileño, que señaló por qué prefirió a Ejuke antes que a Oso.

"Y con Ejuke buscamos que nos dé esa situación que él crea; con mucho desparpajo, es bueno en el uno contra uno, es bueno para tirar defensas... Cambiamos de un perfil más de banda, como era Oso, a otro más de pie que pueda vibrar, desencadenar y atraer jugadores. Los demás, los mismos que en Pamplona, donde el equipo compitió muy bien y estuvo a segundos de traerse un punto. Hay un cambio obligado, el de Sow, y con el otro buscábamos un perfil más desequilibrante en vez de tanto recorrido por banda como te da Oso", indicó Plaza.