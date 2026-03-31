Regalo para el Sevilla con Vargas, premio para Sow y carga en las piernas de Akor Adams

El seleccionador suizo, en el hito histórico de Sow, dosificó de nuevo a la estrella sevillista, que regresa sin contratiempos, mientras que el punta nigeriano volvió a acumular mucho minutos con Nigeria

El periplo de los internacionales sevillista finaliza este martes y el club ya puede respirar completamente aliviado con uno de sus principales activos tras la disputa del segundo y último compromiso de Suiza.

De esa forma, Rubén Vargas regresará sano, libre del 'virus FIFA' a Nervión, para ponerse a las órdenes de García Plaza después de participar en los dos encuentros del combinado helvético, pero solo una parte en cada uno.

Vargas solo jugó 45 minutos contra la Noruega de Nyland

No en vano, en el amistoso de hoy contra la Noruega de su compañero Nyland, que terminó con empate sin goles, el extremo integró de nuevo el once inicial, pero como ocurrió contra Alemania, se quedó en el vestuario en el descanso como uno de los siete cambios realizados por Murat Yakin, entrando Manzambi en su lugar.

La estrella sevillista, que había reaparecido recientemente tras una larga lesión, no ha sufrido ningún contratiempo físico, por lo que estará disponible para García Plaza de cara a la visita al Carlos Tartiere.

Su compañero y compatriota Djibril Sow, sin minutos en el primer test, entró en el terreno de juego tras el descanso e hizo historia con Suiza al disputar su partido número 50 con el conjunto helvético.

El tercer sevillista en este partido, Orjan Nyland confirmó, por si había alguna duda, su condición de indiscutible en Noruega al repetir en la titularidad, si bien en esta ocasión Solbakken también le dio minutos al otro portero, Selvik, y los intercambió en el descanso, por lo que cada uno disputó 45 minutos.

Akor Adams, un fijo en Nigeria

Tras marcar en el primer amistoso contra Irán en la victoria por 1-2, Akor Adams sigue creciendo en su selección y salió de inicio en el duelo también contra Jordania, si bien en esta ocasión no vio puerta en un partido que finalizó con empate a dos dianas.

Con total confianza de su seleccionador, regresará al Sevilla con impulso, pero también con muchos en sus piernas, pues completó el choque. Todo lo contrario que Ejuke, que se quedó en el banco.

Vlachodimos y Gudelj, sin minutos

Tanto el meta griego como el medio serbio fueron titulares en los primeros amistosos de sus selecciones, pero hoy se han quedado en el banquillo en el Hungría-Grecia (0-0) y en el Serbia-Arabia Saudí (2-1), respectivamente.