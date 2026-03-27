Akor Adams, delantero del Sevilla, llama a la puerta de García Plaza desde la distancia

El delantero llama la atención del nuevo técnico sevillista a miles de kilómetros de distancia con un nuevo gol que amortigua el problema de ponerse a s sus órdenes más tarde que sus competidores por un puesto

Debido a los compromisos internacionales, hasta ocho futbolistas nervionenses no se pondrán a las órdenes del nuevo técnico hasta entrada la semana que viene, por lo que tardarán en mostrarse un poco más que el resto de sus compañeros.

Situación que no se convierte en un problema para Akor Adams, que, titular con Almeyda, ha empezado a llamar la atención de Luis García Plaza desde la distancia por su actuación en el primero de los dos amistosos de Nigeria.

Y es que el delantero, un fijo ya en los planes del combinado africano, fuer titular en el partido que enfrentó hoy a las Super Águilas contra Irán en Turquía, que se saldó con victoria por 1-2 con protagonismo del sevillista.

Gol de Akor Adams con Nigeria

No en vano, Akor Adams volvió a ver puerta con su país al anotar el segundo tanto de Nigeria, batiendo con habilidad al meta iraní tras recibir un balón del atacante del Atlético de Madrid Ademola Lookman. En la primera parte había disfrutado de una buena ocasión.

El punta nervionense, que abandonó el terreno de juego en el minuto 70 con 2-0 en el marcador, ya suma cinco goles en los 12 choques disputados con Nigeria y avisa a García Plaza de su buen momento de forma y que regresará con la intención de ser la referencia arriba en su esquema. Un tanto para amortiguar el problema de que sus competidores en ataque, Isaac Romero, Maupay o Alexis trabajan con el míster desde el miércoles

Minutos también para Ejuke

Cabe recordar que en el último choque del 'Pelado' Akor Adams empezó de suplente pese a ser habitual en el once inicial de un Sevilla en que lleva anotados este curso un total de siete tantos, lo que le convierte en el máximo anotador nervionense.

Su compatriota y compañero en Sevilla, Chidera Ejuke, también tuvo presencia contra Irán, pues entró en el terreno de juego en el mismo minuto que se marchó Akor Adams en lugar de Moses Simon.

Gabriel Suazo, titular con Chile

Por su parte, el lateral zurdo sevillista, protagonista de uno de los grandes debate en el once blanquirrojo, partió de inicio en el amistoso que el combinado chileno diputó en Nueva Zelanda contra Cabo Verde, y que terminó con 4-2 con tantos Ben Brereton, Maximiliano Gutiérrez, Felipe Loyola y Gonzalo Tapia tras adelantarse los caboverdianos.

Suazo disputó 85 minutos en el carril zurdo y lució el brazalete de capitán como reflejo de su importancia en el combinado andino, con el que el lunes afrontará también tierras oceánicas el segundo amistoso. En esta ocasión se medirá contra Nueva Zelanda y lo cierto es que se volverá a Sevilla para ponerse a las órdenes de García Plaza con muchos kilómetros en el cuerpo.