"Coge a Agoumé y te crees que es Vieira; y a Akor Adams y te crees que es Drogba"

Javi Casquero cree que el Sevilla no tiene peor plantilla que el Getafe, aunque en el Coliseum es Bordalás quien marca la diferencia

"El Sevilla FC, con esta plantilla, está para ayudarlo desde planteamientos sencillos. Los marcajes al hombre por todo el campo en un equipo con estas limitaciones técnico-tácticas son una locura. Qué miedo me da la situación…", escribía en sus perfiles oficiales de las redes sociales Javi Casquero, otrora mediocentro nervionense y ahora comentarista televisivo, tras el encuentro de su ex equipo contra el Valencia CF que ha supuesto la destitución de Matías Almeyda, técnico al que censuraba indirectamente con su valoración.

El talaverano, que hizo carrera igualmente en el Getafe CF, comparaba ambas plantillas en su intervención en el programa de Radio Marca 'La pizarra de Quintana', donde discrepaba del presentador acerca de si realmente la clasificación responde a la realidad de los equipos. De esta forma, éste reflexionaba: "En muchos momentos, el Sevilla estaba décimo, undécimo... que no es la posición que le toca. Es que tú ves la plantilla y (voy a decir lo mismo que dije cuando echan a García Pimienta, que la cosa pintaba mal, como ahora) y el Sevilla está donde tiene que estar. Es que el Sevilla es decimoquinto y probablemente tenga la decimoquinta mejor plantilla de Primera división. Es que no tiene mejor plantilla que los que están por delante; no tiene mejor plantilla que Girona".

"Para mí la tiene mejor que el Getafe", terciaba Casquero, que señaló a José Bordalás como verdadero artífice del buen momento azulón por su capacidad de mejorar a los jugadores que tiene a sus órdenes: "Tiene un hombre que coge a Agoumé y te crees que es Patrick Viera; y a Akor Adams y te crees que es Drogba. Porque es así, es una cosa de locos".

Javi Navarro tiene la receta: "Tiene que haber varios jugadores que tiren del carro"

El ex central Javi Navarro analizaba al Sevilla FC en Radioestadio Noche de Onda Cero, donde reconocía que "verlo ahora en esta situación te da tristeza", aunque tiene claro que "son ciclos" y volverán las 'vacas gordas': "Cuando llegué en 2002 el equipo acababa de ascender y, después, ganamos copas; volvió a caer y luego volvió a ganar. Hay equipos que son sube y baja, y espero que ahora vuelva a su sitio y se vuelva a encontrar con el buen camino. Cuando entro en el Sevilla el equipo va ascendiendo y va cada año mejor; no he vivido momentos malos, pero en ciudades como Sevilla, con esa afición tan potente, se vive muy bien cuando las cosas van bien, pero no se vive tan bien cuando las cosas van mal".

El valenciano cree tener la receta para salir del atolladero: "Tiene que haber varios jugadores que tiren del carro, y esos jugadores no se compran, esos jugadores se hacen. Creo que lo que le pasa al Sevilla es un cúmulo de muchas circunstancia que hacen una bola que es muy difícil de parar y que seguro que Almeyda quería hacerlo. Es un club que tiene que estar arriba y la afición se lo merece. Al futbolista le afecta todo; a veces te aferras a decir que el problema es la directiva, pero todo afecta".