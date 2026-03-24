Sin Almeyda y sin Luis García Plaza, Javi Martínez dirigirá el entrenamiento del Sevilla FC este martes

Una vez anunciado este lunes el despido del técnico argentino y con el entrenador madrileño cerrado a falta de oficialidad para convertirse en su sustituto, la plantilla del Sevilla FC volverá al trabajo después de gozar de un día de descanso

El Sevilla FC ha anunciado en la mañana de este lunes la destitución de Matías Almeyda y el club nervionense amanecerá este martes aún sin entrenador. Al menos de manera oficial. Javi Martínez será el encargado de dirigir la sesión matinal como técnico interino, en la vuelta al trabajo del equipo tras este oportuno día de descanso y a la espera de que llegue el sustituto del argentino.

Todos los indicios apuntaban a que sería Luis García Plaza, señalado como gran favorito desde que se cayó de la terna de comentaristas anunciada por DAZN para el Athletic Club - Real Betis de este pasado domingo. No obstante, las posturas no estaban tan cercanas como se había llegado a publicar y, lejos de viajar a Sevilla con carácter inmediato, el madrileño ha permanecido en su casa durante todo este lunes a la espera de noticias y sin tenerlas todas consigo.

Es más, fuentes de toda solvencia consultadas por ESTADIO Deportivo aseguraban que el club trabajaba con varias opciones para ocupar el banquillo hasta final de curso. Y una de ellas ha sido Javi Calleja. Finalmente, si nada se tuerce y tal como ha anunciado el compañero Juan José Ponce, este martes debería ser anunciado oficialmente García Plaza y el miércoles se pondrá manos a la obra.

Javi Martínez dirigirá el entrenamiento de este martes en el Sevilla FC

Con o sin García Plaza, Javi Martínez estará en la vuelta al trabajo: a las 10:00 horas, en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, a puerta cerrada y sin los ocho internacionales ni los lesionados. Junto a él estarán otros trabajadores del club a la espera de ver qué trae el nuevo 'jefe': Arturo González, entrenador de porteros desde el inicio de la temporada; Rubén Martínez, preparador físico que ha trabajado con Bonini; Juan Antonio Guzmán y Adrián García, analistas. En la web del Sevilla FC sólo quedan sus caras. El resto han sido eliminadas.

El sevillano de 37 años, canterano como jugador y técnico, ha dirigido al primer equipo en seis partidos este curso: ante el Levante UD (0-3), por la doble amarilla que vio Almeyda ante el Real Madrid, y los cinco en los que se quedó el castigo por la roja directa que vio el 'Pelado' por su pique con Iosu Galech en el partido con el Alavés del 14 de febrero: Getafe CF (0-1), Real Betis (2-2), Rayo Vallecano (1-1), FC Barcelona (5-2) y Valencia CF (0-2). El club logró rebajar dos citas la pena del argentino, que ha sido despedido justo cuando ya la había cumplido.