El Sevilla vuelve al trabajo pendiente de tres cambios por lesión y con ocho preocupaciones internacionales

Ante el Valencia terminaron con diversas dolencias jugadores como Juanlu Sánchez, César Azpilicueta y Djibril Sow, uno de los ocho futbolistas que se marchan con sus selecciones en un parón en el que Almeyda admite su preocupación por la marcha de Rubén Vargas con Suiza

El Sevilla FC ha trabajado este domingo con un grupo muy reducido que ha sudado de lo lindo.Sevilla FC

La plantilla del Sevilla FC ha vuelto al trabajo en la mañana de este domingo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, apenas unas horas después de encajar ante el Valencia CF una derrota que complica muchísimo las cosas en esta recta final de temporada en LaLiga EA Sports. Con la afición intentando aún comprender el motivo que escondían esas decisiones tomadas por Matías Almeyda, rocambolescas desde el inicio y desastrosas como calificativo a posteriori, el equipo blanquirrojo ha realizado una sesión en la que el cuestionado entrenador ha vuelto a estar pendiente de posibles noticias desde la enfermería.

El Sevilla FC tuvo que hacer tres cambios por lesión ante el Valencia CF

Lo más aparatoso pero por suerte lo menos preocupante fue lo de Juanlu Sánchez, quien fue sustituido al descanso después de aguantar varios minutos algo aturdido tras un choque de cabezas con José Luis Gayà que acabó con ambos siendo trasladados a un hospital para ser revisados sin mayor incoveniente.

Además, por enésima vez, César Azpilicueta tuvo que pedir el cambio en la primera mitad por culpa de una molestias en el aductor; mientras que el motivo de la sustitución de Djibril Sow en la segunda parte también se debió a un problema físico. "Sow viene arrastrando dolor en las costillas y pidió salir", explicó luego Almeyda, quien con total seguridad perderá a Lucien Agoumé para el regreso del parón liguero en casa del colista.

El Sevilla FC se enfrentará al Real Oviedo el próximo domingo 5 de abril en el Carlos Tartiere y el mediocentro francés se lo perderá después de ver ante el Valencia CF su décima tarjeta amarilla de la temporada, convirtiéndose así en el primer blanquirrojo que cumple ciclo por segunda vez. Por si fuera poco con todo ello, el cuestionadísimo técnico argentino deberá cruzar los dedos con un tercio de su plantel. Un total de ocho futbolistas se marchan con sus selecciones y preocupa especialmente el caso de los dos suizos.

Inquieta Sow, por las mencionadas molestias con las que acabó el partido del sábado, pero sobre todo Rubén Vargas, quien ante el Valencia fue titular por primera vez desde noviembre. "No sé si sacar algo positivo. Estuvo casi cuatro meses fuera. Ahora tiene que coger ritmo. Si coge el ritmo, es de los jugadores que marcan diferencias. Le hemos echado de menos. Y ahora llega el parón, que a veces llega cuando no quieres. Hay muchos futbolistas que se van con las selecciones y espero que regresen sanos para afrontar las nueve finales que nos quedan", lamentaba Almeyda.

Volviendo al entrenamiento de este domingo, en él se han ausentado ya los ocho internacionales que han comenzado ya sus desplazamientos y los jugadores que más minutos disputaron ante el Valencia CF han realizado trabajo de recuperación y descarga. Tampoco estaban los convalecientes Gerard Fernández 'Peque' y Marcao Teixeira ni los canteranos Alberto Flores o Miguel Sierra, quienes partían como titulares en la simultánea derrota del casi desahuciado Sevilla Atlético en casa del Marbella.

El resto de la plantilla del Sevilla FC, un grupo muy reducido de efectivos, ha sudado a las órdenes de Guido Bonini, quien ha diseñado un intenso circuito con paso de obstáculos, saltos y carreras. Así puede verse en las imágenes compartidas por el propio club, donde por cierto no ve a Almeyda. A la vuelta del parón les esperan nueve finales en un calendario que da miedo mirar.