Agoumé ve la quinta amarilla y se perderá el duelo frente al Oviedo

El centrocampista francés paró con falta un contrataque del conjunto che, que se dirigía con peligro a la meta de Vlachodimos, lo que le hace cumplir ciclo y perderse el vital partido en Oviedo

El Sevilla FC se encuentra en un momento clave de la temporada. El partido frente al Valencia CF marcará gran parte de las opciones que el equipo de Almeyda tenga de aquí a final del año, con una batalla por la permanencia que está más caliente que nunca. A todo ello hay que sumar una jornada que está siendo complicada para el equipo de Matías Almeyda, que está viendo como aquellos conjuntos que parecían que no iban a dar mucha batalla están dando mucho que hablar. Uno de los que se ha sumado a esa lista es el Elche CF, que ha roto su mala racha y ha conseguido una vital victoria frente al Mallorca.

El vestuario lo tiene claro, y es que cada partido son 'finales', y esos son los mensajes que se transmite de cara al público. Todo ello tras haber superado un pequeño maratón de partidos importantes, donde no ha llegado a cosechar malos resultados, aunque todo acabó con una abultada goleada frente al FC Barcelona por cinco goles a dos. La batalla por la permanencia requiere de una regularidad, con la búsqueda de un único objetivo, y esos son los famosos cuarenta puntos que suelen marcar de forma matemática la permanencia.

Contar con todos los hombres se antoja vital para Almeyda, que tiene que ir haciendo importantes cábalas para dotar de armas a un equipo con pocos dientes. Y, para este encuentro frente al Valencia CF, existían hasta cuatro apercibidos. Esos eran Azpilicueta, Isaac, Carmona y Agoumé; y uno de ellos ya ha opositado para no estar en Oviedo. Antes del primer gol che, el centrocampista francés paró una importante contra del conjunto valencianista, lo que acabó provocando que García Verdura le mostrase la quinta amarilla, lo que le hará cumplir ciclo en el feudo asturiano.

Malas noticias para el técnico argentino, que también tendrá que ver la situación en la que se encuentra Azpilicueta, que se ha marchado en la primera parte cerca del minuto 35 de juego, siendo sustituido por Akor Adams. Los partidos, poco a poco, van adquiriendo una relevancia mayúscula, y habrá que ver las evoluciones de todos estos jugadores, en un tramo de la temporada donde se están jugando todas las opciones. Momentáneamente, nada está rascando el Sevilla FC de un partido vital, ya que se enfrenta a un rival en la misma situación clasificatoria, algo impropio de ambas históricas entidades.