Alineaciones Sevilla - Valencia: alineación probable de Sevilla FC y Valencia CF en la jornada 29 de LaLiga EA Sports

El Ramón Sánchez-Pizjuán acoge un duelo entre rivales directos en la apretada lucha por eludir los puestos de descenso, dos equipos que vienen de perder el pasado fin de semana y buscan retomar sus buenas rachas recientes

El Sevilla FC y el Valencia CF se enfrentan este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán en un duelo directo en la parte baja de la tabla, entre dos equipos que iniciaron esta jornada 29 en LaLiga EA Sports entre las seis últimas posiciones de la clasificación. Decimoquintos, con cinco puntos de colchón están los nervionenses; decimocuartos con +6 llega el cuadro che. Además, los dos vienen de ver interrumpidas sus buenas rachas recientes con sendas derrotas a domicilio. Los blanquirrojos vieron frenada una dinámica de cinco partidos sin perder ante el FC Barcelona (5-2) y el Real Oviedo (1-0) se impuso a los blanquinegros, que venían de sumar nueve de los 12 puntos anteriores.

El once del Sevilla FC

Matías Almeyda confirmó en la sesión del viernes la recuperación de Kike Salas, tras perderse la visita al FC Barcelona por unas molestias en el gemelo, y el Sevilla FC recibirá al Valencia CF con las únicas bajas de los lesionados Peque Fernández y Marcao Teixeira. Además, esta vez no tiene que lamentar más ausencias por sanción, pues el único que debe cumplir castigo es el propio técnico nervionense. Al argentino le cayeron inicialmente siete partidos, pero el TAD rebajó la pena a seis encuentros y el club ha logrado reducirlo en uno más, por lo que podrá sentarse en el banquillo a la vuelta del parón de selecciones.

En cuanto a la alineación inicial, hay varias dudas. La primera es si mantendrá el dibujo con esa especie de 1-4-4-2 flexible con el que ha encontrado cierta solidez y que tendría a César Azpilicueta y a Gabriel Suazo como bisagras exteriores, formando defensa junto a Nemanja Gudelj y a Tanguy Nianzou o Kike Salas (si está en plenitud) con el refuerzo desde los carriles de Juanlu Sánchez y Joaquín Martínez 'Oso'. En principio José Ángel Carmona continuaría como suplente en favor del quinteño y/o del veterano jugador navarro; mientras que en la portería no hay rival para Odysseas Vlachodimos.

En la medular, escoltados por los mencionados carrileros estarían de nuevo Lucien Agoumé y el enrachado Djibril Sow (ya suma cinco tantos) como encargados de repartirse toda la zona ancha, donde repentinamente ha desaparecido Batista Mendy. Por último, en ataque estará seguro Akor Adams como '9' y crecen los candidatos para ser su acompañante: Alexis Sánchez, Isaac Romero, Neal Maupay o el recuperado Rubén Vargas, sin descartar que Almeyda apueste por un nuevo cambio de dibujo que dé cabida para la entrada en el once de varios de ellos, en pos de buscar una mayor presencia ofensiva.

El once del Valencia CF

El técnico del Valencia, Carlos Corberán, viaja a la capital andaluza con las cuatro bajas conocidas por lesión: Julen Agirrezabala y José Manuel Copete, con sendas roturas de menisco, fueron los últimos en caer y se unieron a Dimitri Foulquier, que lleva mes y medio fuera de los terrenos de juego por una artroscopia de rodilla, y a Mouctar Diakhaby, quien lleva parado desde primeros de enero por un severo problema muscular en los isquiotibiales.

En principio, según lo que ha trascendido en la prensa levantina sobre los ensayos de esta semana, todo apunta a que André Almeida podría regresar al once. Corberán busca más fluidez con la pelota, por eso medita entre Filip Ugrinic y Javi Guerra para el otro puesto de mediocentro al lado del pivote defensivo, que será el exbético Guido Rodríguez. Asimismo, también hay dudas entre los extremos que escoltarán a Umar Sadiq: Largie Ramazani parece fijo, mientras Luis Rioja y Diego López pugnan por la otra camiseta de titular.

Atrás todo se antoja mucho más definido: sin Julen, Stole Dimitrievski es fijo en la portería; Thierry Correia no tiene competencia en la derecha y el lateral izquierdo es del capitán José Luis Gayà. Como pareja de centrales repetirán Unai Núñez y Eray Cömert.

Alineaciones probables del Sevilla - Valencia en LaLiga

Sevilla FC: Odysseas Vlachodimos; Azpilicueta, Nianzou o Kike Salas, Gudelj, Suazo; Juanlu, Agoumé, Sow, Oso; Maupay o Vargas y Akor Adams.

Valencia CF: Dimitrievski; Thierry, Unai Núñez, Cömert, Gayà; Guido Rodríguez, Ugrinic o Javi Guerra; Diego López, André Almeida, Ramazani; y Sadiq.