Yeray Álvarez renueva con el Athletic Club hasta 2028

El Athletic Club anuncia que ha llegado a un acuerdo con Yeray Álvarez para renovar su contrato hasta junio de 2028, con opción a otra temporada más

El Athletic Club y Yeray Álvarez han llegado a un acuerdo para prolongar el contrato de unión hasta 2028. Así lo ha anunciado el propio club en un comunicado. El futbolista, que se ha perdido gran parte de la temporada por sanción, seguirá ligado dos temporadas más, con una opcional, al Athletic Club. "Yeray Álvarez y el Athletic Club han llegado a un acuerdo para ampliar su vinculación hasta el 30 de junio de 2028, con opción a otra temporada más. El central, que acumula una década en la primera plantilla y ha disputado ya 259 partidos, finalizaba contrato en la presente campaña", destaca el club.

La renovación del futbolista rojiblanco era la prioridad de la nueva directiva del Athletic Club. Yeray Álvarez es uno de los pilares sobre los que construir el nuevo equipo de Edin Terzic. La experiencia juega a favor del central que suma más de 10 temporadas en el primer equipo rojiblanco. "Yeray debutó con Ernesto Valverde en la temporada 2014-15 y se convirtió en un fijo en las alineaciones. Siete de sus diez campañas han sido a las órdenes del actual técnico. Tiene dos torneos en su palmarés: la Supercopa 2019-20 y la Copa 2023-24. El de Barakaldo llegó en edad alevín a Lezama desde el Danok Bat", destaca el club sobre su trayectoria.

Mikel González, director deportivo del Athletic, destaca la fortaleza física y mental de Yeray Álvarez

El director deportivo del Athletic Club, Mikel González, ha celebrado la continuidad de Yeray Álvarez. Los problemas extradeportivos, relacionados con el dopaje, han marcado una triste temporada para el central que ha afrontado la situación con micha fortaleza, hecho que destaca Mikel González a la hora de renovar al zaguero. "Yeray asegura rendimiento, es un central ganador de duelos, con gran capacidad de concentración y mentalidad ganadora. Ha demostrado una enorme fortaleza para superar las adversidades en su carrera", sentencia.

El regreso de Yeray Álvarez eleva el nivel de la defensa del Athletic Club

Su regreso a los terrenos de juego, tras cumplir 10 meses de sanción por dar positivo en un control de dopaje, es la gran noticia de la temporada del Athletic Club. El cuadro de Ernesto Valverde ha elevado el nivel defensivo con la vuelta del 'kaiser' que se ha adueñado del centro de la zaga. El zaguero apunta a ser crucial para la lucha por Europa del Athletic Club en estos últimos 4 partidos y para el nuevo proyecto que llevará a cabo Terzic, que ha sido designado nuevo entrenador del Athletic Club para la próxima campaña.