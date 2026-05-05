Una nueva oportunidad para entrar en la historia del Athletic junto a Mikel San José, Laporte, Aduriz, Yeray Álvarez y Berenguer

El Athletic está a dos goles de los 500 tantos anotados en San Mamés. Los jugadores de la actual plantilla rojiblanca tienen la oportunidad de entrar en los anales de la historia del club y del estadio

El Athletic Club, si marca dos tantos el próximo domingo frente al Valencia, alcanzaría los 500 goles a favor en el nuevo San Mamés en el que será su partido 309 en el estadio inaugurado en septiembre de 2013. En estas trece temporadas el equipo rojiblanco ha disputado en este campo 244 partidos de Liga, 28 de Copa del Rey, 27 de Europa League, 8 de la Champions League y uno de Supercopa con un balance de 166 victorias, 69 derrotas y 73 empates.

En caso de llegar a los 500 goles, la gloria del Athletic Club y de San Mamés espera a aquel jugador que lo logre. En los anales del estadio vasco aparecen los nombres de Mikel San José, Laporte, Aduriz, Yeray Álvarez y Berenguer. El primero de ellos fue el encargado de estrenar las redes de San Mamés para el conjunto bilbaíno. El mítico centrocampista vasco lo hizo en el partido frente al Celta que sirvió como inauguración oficial, el 16 de septiembre de 2013. Más tarde, en el año 2015, Laporte, que actualmente milita en el cuadro rojiblanco, anotó el gol centenario en el estadio vasco. Aduriz, que ha sido el jugador que más veces ha visto puerta en San Mamés, logró anotar el gol número 200 en el 2017, mientras que Yeray Álvarez y Berenguer marcaron el gol 300 y 400, respectivamente, en el 2021 y 2024.

Guruzeta y Nico Williams están a un gol de superar sus mejores registros en LaLiga

En lo personal, tanto Guruzeta como Nico Williams también ponen el foco en los goles. Ambos están a un tanto de superar su mejor registro goleador en una temporada en LaLiga. El delantero centro, con 16 goles, es el máximo anotador de la temporada para el cuadro vasco, mientras que Nico Williams se rehízo ante el Alavés con dos goles de bandera para sumar 6 en lo que va de temporada.

Un Athletic Club de números redondos

Los números redondos no cesan en el Athletic Club. Además de los posibles 500 goles en San Mamés que pueden lograr ante el Valencia, el cuadro vasco celebrará los 300 partidos en Primera división de Yuri Berchiche con la camiseta rojiblanca. Además, en la victoria del Athletic Club ante el Alavés, Ernesto Valverde cumplió 500 partidos como entrenador del cuadro bilbaíno, agrandando su leyenda en el banquillo de San Mamés. El técnico extremeño se reencontrará con su afición este fin de semana en el duelo ante el Valencia tras este hito histórico. Su marcha al final de temporada pondrá fin a la tercera etapa de Ernesto Valverde como entrenador del Athletic Club, que prepara una despedida a la altura de una de las mayores leyendas del cuadro vasco.