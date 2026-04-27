Ernesto Valverde agranda su leyenda en el Athletic Club: más de 500 partidos

El entrenador del Athletic Club se despedirá del conjunto rojiblanco superando los 500 partidos en el banquillo

Ernesto Valverde se despedirá del Athletic Club por todo lo alto. El entrenador rojiblanco cumplirá este fin de semana 500 partidos dirigiendo al conjunto vasco y lo hará ante el Alavés. El 'Txingurri' es historia viva del Athletic Club y sigue agrandando su leyenda el el cuadro bilbaíno. Esta será su última temporada y pondrá el broche final a su tercera etapa como entrenador superando la barrera de los 500 encuentros.

Ernesto Valverde dejará el Athletic Club con más de 500 partidos

Al final de la actual campaña el entrenador del conjunto bilbaíno dejará el banquillo de San Mamés tras un total de 504 partidos, récord absoluto en la historia del club. A falta de la cita de Vitoria para completar el medio millar de partidos Valverde ha dirigido al equipo bilbaíno 375 partidos de Liga, 56 de Copa del Rey, 46 de la actual Europa League, 16 de Champions League y 4 de Supercopa en los que ha sumado 229 victorias, 157 derrotas y 113 empates. El balance es muy positivo para el entrenador rojiblanco.

En esta década al frente del Athletic Valverde ha conquistado dos títulos, la Supercopa 2015 y Copa del Rey 2024, ha clasificado al equipo rojiblanco en dos ocasiones para la Champions League en las temporadas 2013-14 y 2024-25 y otras seis para la Europa League, torneo en el que alcanzó las semifinales en la 2024-25.

Su adiós supone el fin de una época dorada para el Athletic Club que ya piensa en el futuro sin el de Viandar de la Vera. Jon Uriarte, presidente del Athletic Club aseguró en la previa del duelo frente al Atlético de Madrid que la directiva ya tiene cerrado al sustituto de Ernesto Valverde, aunque no ha desvelado ningún nombre. Todo apunta a que Terzic, entrenador alemán, será el encargado del banquillo del Athletic Club en la próxima temporada.

Ernesto Valverde encabeza la lista de entrenadores con más partidos en el Athletic Club

Ernesto Valverde, de esta forma, se despide del Athletic Club dejando el listón por las nubes. El técnico rojiblanco es el entrenador con más partidos en la historia del Athletic Club, superando por una amplia distancia a Javier Clemente:

1. Ernesto Valverde 4992. Javier Clemente 2893. Juan Urkizu 2414. Joaquín Caparrós 1875. Luis Fernández 1846. Frederick Pentland 1787. Jupp Heynckes 1688. Koldo Agirre 1379. Agustín Gainza 13010. Fernando Daucik 118