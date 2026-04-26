Uriarte adelanta que tiene fichado al nuevo entrenador: "Será de primerísimo nivel"

El presidente del Athletic da a entender que ya hay un técnico cerrado para la próxima temporada y que será un míster muy conocido y de primera talla mundial

Jon Uriarte quiso dejar un mensaje tan medido como revelador en su intervención en los micrófonos de DAZN antes del partido del Athletic Club en el Metropolitano. El presidente bilbaíno fue cuestionado acerca del nuevo inquilino del banquillo de San Mamés, y aunque no quiso dar nombres, fechas, ni detalles concretos, sí dejó entrever que el nuevo técnico está cerrado y que solo se hará oficial en el momento que consideren oportuno cuando la temporada no tenga nada en juego, lo cual encaja y refuerza la teoría de que se trata de Edin Terzic, tal y como se viene apuntando desde hace varias semanas.

Será un en entrenador de primera talla mundial

Su respuesta, breve pero significativa, hizo detener las rotativas en Bilbao. "Cuando acabemos la temporada ya habrá tiempo de anuncios del próximo entrenador. Si puedo adelantar que hemos trabajado muchísimo estos meses y que será un entrenador de primerísimo nivel". No hubo más. Pero tampoco hizo falta. El mandamás del Athletic no desmiente el nombre de Terzic ni tampoco niega que el nuevo entrenador esté cerrado. A estas alturas, ese tipo de revelaciones tienen casi tanto peso como una confirmación.

Uriarte insistió en la idea de que el club lleva tiempo trabajando en la sucesión de Ernesto Valverde. "Hemos trabajado muchísimo desde hace tiempo en ese capítulo", explicó recordando que la directiva se puso a funcionar en este apartado de contratación desde que Ernesto Valverde les comunicase que no continuaría la próxima temporada. Evidentemente, la contratación del nuevo míster no es una decisión improvisada. Se trata de un proceso planificado desde hace meses. La hoja de ruta está marcada y ahora solo toca esperar a que termine la temporada puesto que hay objetivos todavía en juego. Después, y solo entonces, se anunciará al nuevo entrenador.

Hasta final de curso no habrá anuncio oficial

Ese momento, según se interpreta desde el propio discurso del presidente, no llegará antes de finalizar el curso. El Athletic quiere cerrar el año con estabilidad, sin interferencias externas y evitar que el foco se desvíe de lo realmente importante que no es otra cosa que cerrar el año en Primera, ya sea en Europa o en zona media.

Terzic se dispara

Irremediablemente, el nombre de Edin Terzic se dispara en los sondeos. Desde Bilbao siempre han dicho que el alemán, actualmente sin equipo, es el favorito del presidente electo Jon Uriarte.

El técnico germano contaría incluso con un preacuerdo desde hace semanas y ya estaría incluso implicado en la planificación de la próxima temporada. Nada de eso ha sido desmentido por el club, que mantiene una postura oficial de silencio hasta que llegue el momento del anuncio.

Elogios del presidente a Ernesto Valverde

Mientras tanto, el presidente sí quiso detenerse en la figura de Ernesto Valverde, cuyo tercer ciclo en el banquillo del Athletic está a punto de cerrarse. Y lo hizo con un tono claramente elogioso. "El balance ha sido magnífico en sus tres etapas", aseguró, destacando no solo los resultados, sino también la identidad que ha transmitido al equipo. "Nos ha dado grandes alegrías, un buen juego, el rock and roll, entrar en la Champions y un título de Copa".

Uriarte fue más allá en su valoración, subrayando el peso que ha tenido el técnico extremeño en la historia del club. "Ha sido una gozada que nos haya dirigido estas cuatro temporadas y ahora a cerrar bien su capítulo porque Ernesto Valverde es un mito en el Athletic". Un reconocimiento muy respetuoso en su deseo por cerrar el ciclo con el mejor sabor posible.

Aunque el futuro ya esté encaminado, el presente todavía exige atención. El Athletic se juega en estas últimas jornadas sus objetivos deportivos, y desde el club quieren evitar cualquier tipo de distracción. De ahí la insistencia de Uriarte en aplazar cualquier oficialidad. "Ya habrá tiempo de hablar de nombramientos al acabar la temporada que aún hay mucho en juego", recordó.

El mensaje de fondo es evidente. El Athletic tiene ya decidido y probablemente cerrado quién será su próximo entrenador. La directiva lo ha trabajado, lo tiene avanzado y los deberes están hechos. Solo falta el momento de hacerlo público. Ese momento llegará cuando todo esté resuelto sobre el césped.