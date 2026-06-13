Marcadas diferencias entre Edin Terzic en el Athletic Club y Matarazzo en la Real Sociedad

El técnico alemán apuesta por una pretemporada en Lezama mientras que el estadounidense trabajará con los donostiarras en una gira por Inglaterra

Athletic Club y Real Sociedad empezaron el pasado curso con los de Ernesto Valverde disputando la Champions League y con los de Sergio Francisco fuera de Europa. Al finalizar el curso 2025/26, las tornas de cara a la 2026/27. El Athletic Club, ahora con Edin Terzic como técnico tras la salida de Valverde, no jugará competición europea mientras que la Real Sociedad, con la arriesgada y acertada apuesta de Matarazzo en el banquillo, jugará la Europa League y además es el vigente campeón de la Copa del Rey.

Hace algunos días se daba a conocer que Edin Terzic apostaba en su llegada al Athletic Club por una pretemporada en 'casa', es decir, en las instalaciones de Lezama y solo viajando para jugar encuentros amistosos. La Real Sociedad por su parte, en la que supone la primera temporada desde el comienzo con Matarazzo, apostará por una gira por Inglaterra, recuperando así una iniciativa que no se da en el cuadro donostiarra desde 2017 con Eusebio Sacristán.

El Athletic Club de Edin Terzic se quedará en casa

El Athletic Club iniciará una nueva era a partir del 6 de julio cuando se inicien los clásicos reconocimientos médicos de cada pretemporada. El día 8 será cuando el Athletic Club de Edin Terzic se estrene en los entrenamientos. Se espera una importante presencia de canteranos ya que en ese instante habrá jugadores que aún estén de vacaciones o incluso se podría dar el caso de que estén disputando el Mundial.

El Athletic Club tiene de momento tres encuentros amistosos definidos. El primero de ellos será el 15 de julio y medirá a los vascos al CD Derio a partir de las 19:30 horas. El segundo de los amistoso que por el momento tiene previsto el Athletic Club será el sábado 18 de julio ante el SD Leioa a partir de las 19:30 y el último cuatro días después ante un equipo clásico como el Sestao River a la misma hora que los dos anteriores.

El Athletic Club, tal y como hemos apuntado antes, apostará por una pretemporada en las instalaciones de Lezama para que Edin Terzic pueda conocer y empaparse de todo lo relacionado con el cuadro vasco además de tener más cerca a los jugadores del Bilbao Athletic.

La Real Sociedad de Matarazzo apuesta por una gira de nivel en Inglaterra

La Real Sociedad vivirá en esta 2026/27 la que apunta a ser una temporada ilusionante por estar inmerso en una competición continental como la Europa League y la disputa de la Supercopa de España. Matarazzo ha diseñado una pretemporada en la que en una parte de ella quiere sacar a sus jugadores de su entorno habitual para generar así más unión entre los futbolistas. Esta idea se plasmará con una gira por Inglaterra desde el 24 de julio al 29 del mismo mes.

La Real Sociedad se ejercitará y disputará sus amistosos en las instalaciones del The Pallet-Track Bescot Stadium. En esos días, la Real Sociedad se medirá el 25 de julio a las 15:00 horas al vigente campeón de la Europa League, el Aston Villa de Unai Emery. El último amistoso en tierras británicas de la Real Sociedad será ante el Wolverhampton el 28 de julio a las 19:45 horas.

La última vez que la Real Sociedad realizó una gira fuera de tierras donostiarras fue en 2017 con Eusebio Sacristán como técnico y fue Países Bajos el destino elegido. Anteriormente a esa gira por Países Bajos, la Real Sociedad estuvo también en Austria y Escocia con Martín Lasarte y David Moyes respectivamente. Con Imanol Alguacil había encuentros fuera de España pero estos respondían más a compromisos publicitarios y no a una gira al uso para que los jugadores conviviesen unos días alejados de casa.