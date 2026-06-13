El Elche confirma a Martín Anselmi como su nuevo entrenador: experiencia en Europa League para sustituir a Eder Sarabia

El conjunto ilicitano anuncia a Martín Anselmi como su nuevo entrenador, después de semanas tanteando nombres para cubrir la marcha de Eder Sarabia. El argentino será el técnico para la próxima temporada, con experiencia en Europa League para elevar el proyecto ilicitano

El Elche ha puesto fin al misterio sobre quién será el líder del banquillo para la próxima temporada. Este sábado han confirmado que será el argentino Martín Anselmi el que se una al club como nuevo entrenador para la próxima temporada 2026/27, con opción de ampliar un año más en función de los resultados. Un fichaje con el que esperan no notar la ausencia de Eder Sarabia, quién les hizo subir a Primera.

El técnico argentino se pondrá al frente del equipo del Martínez Valero para dar un salto de calidad en La Liga y escapar de la lucha por la permanencia para escalar posiciones. Esta temporada han finalizado el campeonato en la decimoquinta plaza, pero sólo se han quedado a un punto del descenso, en una temporada ajustadísima entre varios equipos por asegurarse competir otro año más en la máxima categoría del fútbol español.

Martín Anselmi es el nuevo entrenador del Elche FC

El Elche ha apostado por Martín Anselmi como nuevo entrenador, quién ha tenido su experiencia más reciente con el Botafogo. Además, ya sabe lo que es competir en la Europa League, por lo que es un fichaje de nivel para el equipo ilicitano, que quiere volverse un fijo en Liga.

"La incorporación de Anselmi refuerza la apuesta del Elche CF por una manera de entender el fútbol basada en el protagonismo y la ambición competitiva" asegura el club en el comunicado oficial. Además, resaltan las características de Anselmi como director técnico que han hecho que se convierta en su apuesta para la próxima temporada. "El técnico argentino ha desarrollado equipos con personalidad y una propuesta ofensiva reconocible, una línea que encaja con la voluntad del Club de seguir construyendo un proyecto competitivo y atractivo en una Primera División cada vez más exigente" añaden.

Martín Anselmi es el relevo escogido en Elche para sustituir a Eder Sarabia

El conjunto ilicitano no ha querido precipitarse a la hora de escoger nuevo entrenador ya que Eder Sarabia ha hecho una gran labor al frente del equipo del Martínez Valero. Pero ahora ya han encontrado a su sustituto perfecto, que no es otro que Anselmi, un entrenador muy reconocido en su país y que ya ha dejado grandes actuaciones en el fútbol europeo. Su mejor aval fue entrenar al FC Porto, con el que compitió en la Europa League y en la primera edición del Mundial de Clubes.

El Elche acaba con la incertidumbre y escoge a su nuevo entrenador

La búsqueda de entrenador del Elche para consolidad su proyecto en La Liga ha sido larga, por lo que han sonado diferentes nombres en el proceso. El que tenía más fuerza era el de García Pimienta, que busca equipo tras salir del Sevilla FC. Además, también tantearon la posibilidad de incorporar a Raúl González Blanco o Santi Denia. Finalmente, los franjiverdes se alejan del 'mercado nacional' para pescar a su nuevo entrenador en Argentina.