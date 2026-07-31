El canterano que está revolucionando la pretemporada del Elche

Umaru Konare está siendo la gran sorpresa del Elche en la pretemporada. El delantero suma ya cuatro goles y se ha ganado la confianza de Martín Anselmi en un verano marcado por la renovación del ataque. Mientras llegan fichajes, el canterano aprovecha cada oportunidad para darse a conocer

En cada pretemporada aparece un nombre inesperado que aprovecha la oportunidad para llamar a la puerta del primer equipo. Umaru Konare está siendo ese futbolista que ha llamado a las puertas del club. El delantero se ha convertido en la gran revelación del verano franjiverde gracias a su olfato para golear y a su rendimiento, el que no ha pasado por desapercibido para Martín Anselmi.

En su último partido lo dió todo y fue de sobresaliente. El atacante firmó un doblete ante el Córdoba que permitió al conjunto ilicitano evitar una derrota en los últimos minutos y elevó goleada hasta los cuatro tantos en la preparación estival. Antes ya había visto portería frente al Kaizer Chiefs y al Al Ain, unas cifras que le sitúan, por ahora, como el máximo goleador del equipo durante la pretemporada.

El Elche afrontó el inicio del verano con la delantera completamente renovada tras las salidas de Álvaro Rodríguez, André Silva y Rafa Mir. A ello se unió la lesión de Adam Boayar, lo que dejó un importante hueco vacío en el puesto de los ataques mientras el club trabajaba en nuevas incorporaciones. Con ese escenario, Anselmi encontró en Umaru una solución provisional que está respondiendo mucho mejor de lo esperado.

El delantero ha aprovechado cada minuto para demostrar que puede competir al máximo nivel. Su movilidad, la presión constante sobre los defensores y su capacidad para aparecer dentro del área han convencido a un cuerpo técnico que sigue muy de cerca su evolución.

Fer Niño llega, pero Umaru no cambia su discurso

La llegada de Fer Niño supone un importante refuerzo para la delantera ilicitana y aumenta la competencia en la parcela ofensiva. Sin embargo, Umaru afronta la situación con naturalidad y sin perder la perspectiva. "No es competencia, es un fichaje del primer equipo. El mío es el Ilicitano y para lo que me necesiten estaré ahí porque es un sueño jugar en Primera División", aseguró tras el encuentro frente al Córdoba.

Lejos de mostrar preocupación por perder protagonismo, el atacante mantiene los pies en el suelo y entiende que su principal objetivo sigue siendo continuar creciendo.

Aunque esté atravesando por un buen momento la humildad del joven delantero no ha cambiado. Tras marcar dos goles al Córdoba, Umaru reconoció su satisfacción por el trabajo realizado, aunque dejó claro que quiere seguir mejorando. "Estoy muy contento por los dos goles y ahora, a seguir trabajando. Para mí estar aquí es un premio, así que salgo a pelearlas todas", explicó.

El atacante también destacó la confianza que transmite Martín Anselmi a los jugadores del filial y el ambiente que ha encontrado en el vestuario. "Me siento a gusto con Anselmi y con los compañeros. A los del filial nos tratan muy bien y nos han dicho que no tengamos vergüenza", comentó.

Además, confesó que el salto al primer equipo ha exigido un importante proceso de adaptación. "Estoy viviendo un sueño, es una barbaridad. Al principio me costó adaptarme al ritmo, el balón va volando, pero poco a poco voy entrando al nivel, aunque aún me queda mucho por aprender".

Un verano para convencer a Anselmi

Aunque su ficha sigue perteneciendo al Ilicitano, Umaru Konare está aprovechando una oportunidad que pocos canteranos tienen. Sus cuatro goles le han convertido en el máximo realizador del Elche durante la pretemporada y han demostrado que puede ofrecer soluciones mientras la plantilla termina de completarse.

El cuerpo técnico sigue perfilando el equipo con vistas al regreso a Primera División, pero el delantero ya ha conseguido algo importante: dejar de ser un desconocido para convertirse en uno de los nombres propios del verano franjiverde. Ahora, con Fer Niño ya incorporado y el mercado todavía abierto, el siguiente reto de Umaru será demostrar que su explosión no es fruto de la casualidad y que puede seguir llamando a la puerta del primer equipo durante toda la temporada.