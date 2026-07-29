Elche 2-2 Al-Ain: La cantera rescata a los de Martín Anselmi a la espera de fichajes

El equipo Martín Anselmi deja sensaciones negativas en el tercer partido de pretemporada, con un nuevo empate en el que han sido los canteranos los que han anotado los goles

El Elche lleva ya tres partidos de pretemporada y en ninguno de ellos ha cumplido con las expectativas. Quizá el que ha disputado este martes ha sido el mejor de ellos, pero aún así no han podido pasar del empate. Martín Anselmi tiene que afrontar el reto de coger un equipo que dejó Eder Sarabia y que fue de los últimos clasificados la pasada temporada de La Liga. Y en estos primeros amistosos está demostrando que necesita refuerzos si no quieren pelear con el descenso.

La planificación para el próximo curso en el equipo ilicitano está siendo lenta, siendo de los pocos equipos de la Primera división del fútbol español que aún no han incorporado ningún fichaje nuevo a sus filas. Por ello, en el partido que han disputado contra el Al-Ain de los Emiratos Árabes Unidos no han podido romper las tablas, finalizando el encuentro con el 2-2.

El Elche vuelve a empatar en pretemporada y deja muchas dudas antes del inicio de La Liga

El comienzo de La Liga cada vez está más cerca, que arrancará el fin de semana del 15 de agosto, y los amistosos de pretemporada sirven para coger ritmo antes de jugarse los puntos. Sin embargo, el Elche de Martín Anselmi no termina de arrancar. En su tercer partido ha empatado a dos con el Al-Ain, aunque es cierto que han sido los que han dominado el juego de este amistoso.

Los jugadores de la cantera han sido los encargados de anotar los dos goles, siendo los principales destacados del once inicial de Anselmi, que aún se guarda a la mayoría de los titulares. Fue el delantero Umaru el encargado de abrir el marcador, poniendo al Elche por delante en el minuto 10. Los asiáticos intentaron entrar más en el partido y lo consiguieron en el minuto 37, con un tanto de Giakoumakis para llegar empate al descanso.

El segundo tiempo comenzó con un mayor control del balón y del juego por parte de los franjiverdes, pero sin generar ocasiones de gol. De hecho, fue el Al-Ain el que remontó el resultado inicial poniéndose por delante con un tanto de Bello Illou aprovechando una contra. Pero el Elche sacó garra para lograr el empate, con el gol de Álex Sánchez en los últimos minutos de partido.

Martín Anselmi reclama fichajes para reforzar al Elche

A la espera de su primer refuerzo, que todo apunta a que será el de Fer Niño, procedente del Villarreal, los franjiverdes necesitan hacer muchos más movimientos en el mercado. Especialmente tras la venta de Álvaro Rodríguez, que era uno de sus jugadores destacados. Los ilicitanos tienen en su agenda reforzar las posiciones de extremo, lateral y un par de centrocampistas.

Ficha técnica

2.- Elche: Iturbe; John Chetauya, Redondo, Barzic, Miralles; Neto, Villar, Padilla, Nordin, Diangana y Umaru. También jugaron Diaby, Marc Aguado, Cepeda, Germán Valera, Chust, Álex Sánchez, David Hernández, Josan, Sergio Jara y Ali Houary.

2.- Al-Ain: Eisa; Benkhaled, Skoko, Rahimi, Ratnik, Jorgens, Lázaro, Palacios, Abbas, Traoré y Giakoumakis. También jugaron en la segunda parte Vela, Santos, Andre Aia, Bello Illou, Niang, Schilkmann, Udoh, Mohammed y Jasic.

Goles: 1-0, m.10: Umaru. 1-1, m.37: Giakoumakis. 1-2, m.69: Bello Illou. 2-2, m.82: Álex Sánchez.

Árbitro: Lax Franco (Comité murciano). Mostró tarjeta amarilla a Giakoumakis y Santos, por el Al-Ain, y a David Hernández, por el Elche.