El Elche rompe todos los registros con la venta de Álvaro Rodríguez

La entidad ilicitana hace caja con la venta de Álvaro Rodríguez al Bournemouth y eleva sus ingresos a 93 millones desde la llegada de Christian Bragarnik en 2019

Elche y Bournemouth ya han hecho oficial el traspaso de Álvaro Rodríguez, que deja un total de 25 millones en la entidad ilicitana. Su venta supone un ingreso más en las arcas del conjunto alicantino, que alcanza los 93 millones de euros desde que llegó Christian Bragarnik al club en 2019. Salidas como las de Rodrigo Mendoza y Lucas Boyé destacan en un equipo que ha tenido que decir adiós a grandes jugadores durante las últimas temporadas.

No obstante, cabe recordar que el Elche, de los 25 millones que ha pagado el Bournemouth por el fichaje de Álvaro Rodríguez, solo se lleva la mitad, ya que el Real Madrid tenía el 50% de sus derechos, por lo que 12,5 millones irán para las arcas del Bernabéu. Sin embargo, la salida del uruguayo confirma las intenciones de Bragarnik en los últimos años, que comienza con una nueva etapa esta temporada con la llegada de Martin Alsemi.

El Elche rompe el mercado con la venta de Álvaro Rodríguez

El Elche sigue planificando la temporada en el mercado de fichajes con movimientos importantes en la plantilla. El más destacado sin duda es el de Álvaro Rodríguez, rumbo al Bournemouth. El delantero uruguayo ha dicho adiós al conjunto ilicitano tras ser determinante con Eder Sarabia en el banquillo, firmando siete goles en cinco asistencias en LaLiga EA Sports claves para conseguir la permanencia en Primera División.

Álvaro Rodríguez supone una de muchas otras salidas que ha anunciado el Elche en lo que llevamos de verano, como la de Aleix Febas al Celta de Vigo o la de André Silva al Oporto, aunque en ambos jugadores fueron incorporaciones como agente libre. Sin embargo, el precio por el traspaso del ex del Real Madrid al Bournemouth ha sido el más caro de los últimos años en la entidad ilicitana, rompiendo todos los registros con su venta.

Elche multiplica ingresos y podría preparar otro movimiento en la delantera

Además, el Elche viene de ingresar en el mercado de fichajes de enero un total de 16 millones de euros por la venta de Rodrigo Mendoza al Atlético de Madrid. A la salida del centrocampista le siguen otras de la talla de Lucas Boyé, Nico Fernández o Johan Mojica, por los que se ingresaron 8.7, 8 y 5.5 respectivamente. La llegada de Christian Bragarnik ha supuesto un soplo de aire fresco a las arcas del club alcanzando los 93 millones.

Por otro lado, el Elche no se ha movido en el apartado de fichajes durante este mercado, aunque sí ha hecho oficial la compra por tres jugadores que estuvieron cedido la pasada temporada, como fueron Buba Sangaé, Víctor Chust y Gonzalo Villar. Estas tres incorporaciones suman casi siete millones de euros en total, por lo que se trata de buenos movimientos para el conjunto de Martin Alsemi, que podría reforzar la delantera este verano.

Una delantera por reconstruir tras las salidas de Álvaro Rodríguez y André Silva

Martín Alsemi dejó detalles en su presentación con el Elche de su idea en el mercado de fichajes: "Hay que ser inteligentes y no queremos traer por traer, queremos traer jugadores que también entiendan este momento que va a vivir Elche la temporada que viene.Se tienen que reunir no solo un jugador que tenga la capacidad futbolística de representar o de vestir esta camiseta, sino además todo lo que conlleva a nivel humano ser jugador de Elche".

Por ello, tras la salida de Álvaro Rodríguez, queda por esperar los movimientos de la dirección deportiva en el mercado de fichajes, sobre todo en la parcela ofensiva, tras el adiós del delantero uruguayo y de André Silva. El Elche debe reforzarse en las siguientes semanas con el objetivo de aumentar el nivel en la plantilla de Martín Alsemi y no asumir riesgos como el del descenso, al que se quedó el club en un solo punto en la 2025/2026.