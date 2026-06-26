Buba Sangaré, impactado con la salida de Eder Sarabia del Elche: "No se lo esperaba nadie"

Buba Sangaré recuerda la salida de Eder Sarabia, justo cuando el Elche inicia una nueva etapa con Martín Anselmi. El lateral, además, destaca que firmar por el club fue "un sueño"

La salida de Eder Sarabia sigue dejando secuelas en el Elche. El entrenador dijo adiós a la entidad franjiverde, sorprendiendo con su decisión pese a haber logrado la permanencia en Primera División. En su lugar fue nombrado Martín Anselmi, que ya ha sido presentado como nuevo técnico del conjunto alicantino. Sin embargo, Buba Sangaré, con un futuro por decidir, ha valorado la marcha del vasco a final de temporada.

Mientras tanto, Buba Sangaré pone el foco en el Europeo sub-19, siendo el segundo jugador en la historia del Elche que disputa el torneo tras Georgi Rusev en 2017. Paco Gallardo consideró en llamar al lateral de 18 años, que ha disputado un total de 12 encuentros con Eder Sarabia en el banquillo, siendo importante en la segunda vuelta de LaLiga EA Sports para lograr finalmente jugar en Primera División una campaña más.

La salida más dura de Eder Sarabia del Elche

Eder Sarabia fue muy claro el día de su salida del Elche: "Entiendo que podamos dejar tristes a mucha gente, con la que hemos vivido dos años maravillosos, que seguramente estén un poco decepcionados. Mi objetivo al final de la rueda de prensa es que comprendan los motivos. Hemos vividos dos años increíbles. Recordamos el primer día, en junio de 2024, y ha pasado todo de lo que nos comprometimos".

El técnico vasco se fue del Elche tras dejar al equipo en la decimoquinta posición de la tabla con 43 puntos, a un solo punto de uno de los descensos más caros de los últimos años en LaLiga. Además, Eder Sarabia se despidió un año después de subir al club a Primera División, firmando dos grandes cursos en el Martínez Valero, por ello jugadores como el propio Buba Sangaré quedaron impactados con la salida del entrenador vasco.

Buba Sangaré: "Yo hace años nunca había pensado en jugar con el Elche"

En este sentido, Buba Sangaré ha atendido al medio Información para recordar cómo fue firmar por el Elche, con el que está cedido hasta el 30 de junio por la Roma: "Firmar un contrato así es un sueño para mí. Estoy en mi casa con toda mi gente, con mi familia. Yo hace años nunca había pensado en jugar con el Elche, pero ahora que se me ha dado la oportunidad estoy muy contento de estar aquí".

El lateral español sigue manteniendo la duda con la duda con su futuro, que podría estar en el Elche si Martín Anselmi considera su recompra o nueva cesión, formando parte del conjunto ilicitano en la próxima temporada. Sin embargo, la última palabra la tendrá la Roma, con quién tiene contrato: "No sabía seguro si lo iban a hacer (ficharle)... pero sí que tenía claro que si el Elche me quería yo iba a seguir al 100%".

Buba Sangaré, sobre Eder Sarabia: "Es un míster de diez"

Por otro lado, Buba Sangaré no se escondió a la hora de hablar de la salida de Eder Sarabia del Elche, quedándose sorprendido ante la decisión del técnico vasco: "Yo creo que lo de Eder no se lo esperaba nadie. Pero bueno, yo me quedo con que es un míster de diez que conmigo ha estado siempre de locos. Siempre le estaré muy agradecido por la oportunidad que me ha dado".

Buba Sangaré, que llegó al Elche en febrero, ha destacado al vestuario de la selección española sub-19: "Un grupo increíble. Estamos todos muy contentos y felices de estar aquí, pero también muy concentrados. Vamos a ir con todo. Nosotros vamos a ir con todo. Estamos entrenando para ir a Gales y ganar. Somos la selección española, estamos hechos para luchar siempre por ganar"