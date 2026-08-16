Martín Anselmi despeja las dudas del Elche en Riazor: Diangana es el gran problema

Yago Santiago está cerca de regresar, mientras Buonanotte, Morcillo, Ponce y Osorio entran en los planes para el estreno en LaLiga de este lunes ante el Deportivo de A Coruña

Martín Anselmi ha aclarado el estado de la plantilla del Elche antes de visitar este lunes 17 de agosto, a las 21.00 horas, al Deportivo de A Coruña. Grady Diangana será la principal ausencia franjiverde, mientras que Yago Santiago continúa avanzando en su recuperación.

El técnico argentino afrontará su primer partido oficial con Pedro Bigas nuevamente disponible y con opciones de incluir en la convocatoria a Facundo Buonanotte, Javi Morcillo, Abiel Osorio y Ezequiel Ponce. El mercado sigue abierto, pero Anselmi considera que ya dispone de un bloque competitivo para comenzar LaLiga.

Diangana y Yago Santiago dejan dos bajas en el Elche de Anselmi

La enfermería condicionará algunas de las decisiones del entrenador para Riazor. En la comparecencia previa de Martín Anselmi, el argentino reconoció que “la situación de Grady Diangana es la más compleja”. El atacante se lesionó después de marcar en el último amistoso contra el Toulouse y no llegará al estreno.

Se trata de una baja significativa porque Diangana había dejado buenas sensaciones durante la pretemporada. Su capacidad para recibir entre líneas, conducir hacia dentro y aparecer cerca del área encaja en la movilidad que pretende Anselmi. Su ausencia abre una plaza en el frente ofensivo, donde la competencia ha aumentado considerablemente durante los últimos días.

Tampoco podrá participar Yago Santiago. La evolución del extremo, no obstante, está siendo positiva y el cuerpo técnico espera que pueda integrarse progresivamente en el trabajo de campo durante la próxima semana. “Yago viene evolucionando muy bien”, explicó el entrenador, que no quiere acelerar los plazos de una recuperación que todavía necesita recorrido.

Buonanotte, Cepeda y Morcillo elevan la competencia en el Elche

La ausencia de Diangana puede adelantar el protagonismo de Facundo Buonanotte. El mediapunta completó la pretemporada con el Brighton antes de llegar cedido al Martínez Valero, por lo que su estado físico no representa un problema. Otra cuestión será su adaptación a los automatismos de un equipo que lleva trabajando desde principios de julio.

Anselmi considera que el argentino necesita un contexto en el que pueda disfrutar y recuperar la continuidad que no encontró durante sus últimas etapas en Inglaterra. Su experiencia en la Premier League, pese a tener solo 21 años, le convierte en una pieza capaz de aportar desequilibrio, último pase y llegada desde la segunda línea.

Javi Morcillo también ha convencido al cuerpo técnico en sus primeros entrenamientos. El antiguo jugador del Atlético de Madrid destaca por su intensidad, dinamismo y capacidad para participar en diferentes alturas del centro del campo. Puede comenzar como suplente, pero su perfil ofrece una alternativa para modificar el partido desde el banquillo.

Lucas Cepeda, por su parte, conserva opciones de formar en el once. Anselmi negó cualquier problema con el chileno: “No percibo la incomodidad de Lucas Cepeda”. El extremo ha mejorado en la repetición de esfuerzos y ha participado con frecuencia en las acciones que preceden a las asistencias, aunque todavía debe ganar regularidad en los últimos metros.

Bigas, Diaby, Ponce y Osorio amplían las soluciones contra el Deportivo

La buena noticia aparece en la defensa. Pedro Bigas ha superado las molestias que limitaron su participación durante la pretemporada y está preparado para jugar. Su experiencia puede resultar especialmente valiosa frente a una delantera del Deportivo en la que sobresale Aubameyang.

Bambo Diaby también forma parte de los planes después de completar prácticamente toda la preparación con el grupo. El central regresó al Elche con el objetivo de recuperar su mejor versión, aunque su situación podría evolucionar mientras permanezca abierto el mercado. Anselmi ha trasladado personalmente a cada futbolista el papel que espera de él.

En ataque, Ezequiel Ponce y Abiel Osorio estarán disponibles. El primero llega con ritmo competitivo después de su etapa en el Houston Dynamo, mientras que Osorio ha trabajado de manera específica durante los meses en los que estuvo resolviendo los trámites necesarios para viajar a España. Ambos parten por detrás de Fer Niño, pero pueden tener minutos durante la segunda mitad.

Tiziano Perrotta seguirá inicialmente en Defensa y Justicia. El Elche controlará su progresión y revisará su situación dentro de seis meses. Anselmi valora su movilidad, su profundidad y su facilidad para alternar posiciones dentro y fuera del área, aunque entiende que ahora necesita continuidad para completar su formación.

Riazor examina la identidad de Anselmi ante el regreso del Deportivo

El Elche llega invicto al comienzo del campeonato después de sumar dos victorias y tres empates en cinco amistosos. El equipo marcó nueve goles y alternó la defensa de cuatro con una estructura de tres centrales, mostrando momentos de presión alta y otros de repliegue en bloque medio.

Matías Dituro parte con ventaja en la portería, pero Alejandro Iturbe ha aprovechado los minutos recibidos durante el verano. Ambos reúnen una condición prioritaria para Anselmi: intervenir con precisión en la salida de balón y encontrar ventajas desde el primer pase.

El escenario elevará la exigencia. El Deportivo vuelve a jugar un partido de Primera en Riazor ocho años después y conserva buena parte del bloque que logró el ascenso. Anselmi espera un rival organizado, peligroso en las transiciones y empujado por un ambiente especial, aunque quiere que el Elche mantenga su personalidad.

El último enfrentamiento entre ambos equipos en A Coruña terminó con un contundente 0-4 favorable a los franjiverdes en junio de 2025. El contexto ahora es distinto. El Deportivo regresa a la élite y Anselmi inicia una etapa que deberá ofrecer su primera respuesta sin Diangana, pero con una plantilla mucho más profunda que hace apenas una semana.