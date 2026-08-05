El Elche ficha a una de las grandes promesas del Atlético de Madrid: acuerdo por Javier Morcillo

El club ilicitano y el Atlético de Madrid llegan a un acuerdo por el fichaje de Javi Morillo, uno de los canteranos rojiblancos que más ha destacado y que ha debutado en Primera a las órdenes de Simeone, que ahora reforzará el centro del campo de los franjiverdes

El Elche sigue moviéndose en el mercado de fichajes y tras la confirmación de la llegada de Fer el Niño, ahora tienen un nuevo refuerzo. Se trata de Javi Morcillo, una de las grandes promesas del Atlético de Madrid, a quién esperan darle minutos en Primera división para que el centrocampista coja ritmo y continúe su progresión en el fútbol, aunque ahora lo hará vistiendo la elástica franjiverde.

El club ilicitano y el Atlético de Madrid han cerrado el acuerdo por el traspaso del jugador de 20 años, que la pasada temporada compitió en el Atlético de Madrid B, en Primera Federación. El centrocampista fue un jugador clave para el filial, por lo que llegó a entrar en la dinámica del primer equipo durante múltiples entrenamientos y a debutar con el primer equipo en la máxima categoría del fútbol español a las órdenes de Simeone. Ahora se asentará en Primera de la mano del Elche.

El Elche y el Atlético de Madrid llegan a un acuerdo por el fichaje de Javi Morcillo

El conjunto ilicitano ha llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid por uno de sus canteranos con más proyección, Javi Morillo, tal y como adelanta Matteo Moretto. El equipo de Martín Anselmi incorporará al centrocampista a su plantilla con un contrato de larga duración, firmando por cuatro temporadas, hasta junio de 2030.

Sin embargo, el Atleti se reserva el 50% de los derechos del jugador de cara a próximas ventas, una cláusula en su nuevo contrato que demuestra que los rojiblancos creen que Morcillo puede convertirse en un gran talento en La Liga, y quién sabe si dar el salto a nivel internacional. Una realidad bastante probable ya que varios clubes se habían fijado en él, como Anderlecht y Famalicão. En España, también le pretendía el Levante.

El Elche se refuerza con una de las grandes promesas de la cantera del Atleti por 1,5 millones

La operación por Javi Morcillo, que se hará oficial los próximos días, ha sido un auténtico éxito para el Elche. Han conseguido en propiedad a una de las promesas más destacadas del Atlético de Madrid, y lo han hecho por sólo 1,5 millones de euros, que en un mercado tan inflado como el de este verano es una auténtica ganga.

El centrocampista destaca por su perfil técnico. En un fútbol que cada vez es más físico, también hace falta quién pare y organice el juego, que es su mayor cualidad. Además, sobresale en la salida de balón y en su gran visión de juego. Ahora llegará el Elche para ganar experiencia en la máxima categoría del fútbol español.