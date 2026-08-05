Pep Guardiola (55 años) explica su decisión: "Mi padre tiene 95 años y sigue aquí. Quiero estar más tiempo con él"

El entrenador catalán se ha despedido del Manchester City y ha decidido tomarse un descanso del fútbol, rechazando varios banquillos para dedicar más tiempo a su familia, especialmente a sus hijos y a su padre, como confirma tras abrir su faceta más personal

El futuro de Pep Guardiola en el fútbol es incierto. El entrenador español ha decidido poner fin a su etapa en el Manchester City después de una década ha apostado por tomarse un descanso del fútbol, postergando la opción de volver a coger otro banquillo. Parece que su decisión es firme ya que ha rechazado convertirse en el seleccionador de dos países, Italia y Países Bajos, además de mostrarse cada vez más unido a su familia.

El ya ex entrenador del City y del FC Barcelona, ha mostrado su faceta más personal en una entrevista con el podcast de OKX, que pocas veces suele dar a conocer. En ella, demuestra sus ganas de alejarse durante una temporada del fútbol y la competición para dedicar más tiempo a su familia, especialmente debido a la avanzada edad de su padre.

El futuro de Pep Guardiola pasa por dar la prioridad a su familia

El técnico barcelonés ha reconocido que toda su vida ha estrado centrada en el fútbol, y a sus 55 años quiere descubrir que hay más allá. "Desde que era un niño en mi pequeño pueblo mi vida ha sido fútbol y fútbol, hasta hace un mes" explica, con ganas de pasar más tiempo con su familia y alejarse de entrenamientos, partidos y viajes. "¿Por qué no intento descubrir la vida o ser feliz o ser completo como ser humano, haciendo otras cosas, no solo relacionadas con el fútbol?" es un actual lema.

Por ello, ha decidido apartarse para salir de esa rutina tan agotadora y centrarse más en su familia. Sus planes para esta temporada son "cuidarme un poco, hacer deporte y ver mucho más a mis hijos", asegura Guardiola. Además, también quiere pasar mucho más tiempo con su padre, que alcanza ya una edad avanzada, y quiere aprovechar todo el tiempo que pueda con él. "Mi padre tiene 95 años y sigue aquí. Quiero estar más tiempo con él, con mis hermanas y con mi hermano" reconoce el laureado técnico.

Los consejos del padre de Guardiola para su nueva etapa alejado de los banquillos

Para Peo Guardiola una de las prioridades de su vida es que su padre se sienta orgulloso de él. No sólo por lo que haya conseguido en el fútbol, sumando 6 Premier League y una Champions League como títulos más destacados, más bien por ser una buena persona. Sobre los consejos de su padre, Guardiola reconoce que "siempre me dice: 'sé una buena persona, sé amable con la gente siempre'. Eso es lo que siempre quiere escuchar de mí, que sea un buen chico, que sea amable con la gente" explica el entrenador.

Por ello, la intención del catalán para esta nueva etapa es "que la vida pase un poco más despacio delante de mí". Estar presente en el día a día de su familia y volcarse con 'la vida real' y dejar a un lado el fútbol, dónde ya ha triunfado. Sin embargo, el propio Pep asume que hay mucho más allá de su palmarés en el fútbol. "No me hace feliz contar trofeos. Lo que recuerdo son las experiencias humanas, los momentos vividos con la gente".

Pep Guardiola reconoce no echar de menos el fútbol

Han pasado dos meses desde el último partido que Guardiola estuvo al frente del banquillo del Manchester City, en un partido que disputaron contra el Aston Villa en el Etihad Stadium y en el que le hicieron un gran homenaje por estos diez años de éxitos. Sin embargo, lejos de echar de menos estar trabajando en la pretemporada ahora mismo, está más que feliz con este descanso del fútbol tras decidir parar por un tiempo.

"Llevo un mes despertándome por la mañana y preguntándome: ¿lo echo de menos? Y la respuesta es no" reconoce el entrenador catalán, que ahora dedicará todo su tiempo a su familia.