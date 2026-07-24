Andrea Pirlo, muy cerca de ser el nuevo seleccionador de Italia tras los 'no' de Guardiola y Ancelotti

A pesar de los rechazos de Pep Guardiola y Carlo Ancelotti para ser los nuevos seleccionadores de Italia, la 'Azurra' encuentra a un nuevo candidato en Andrea Pirlo, que sí da el visto bueno a este puesto y avanza en las negociaciones

La Selección italiana busca con prisas a un nuevo entrenador que sea capaz de coger el mando de la 'Azurra' en uno de los peores momentos de su historia y les devuelva a la pelea por los títulos, o por lo menos a clasificarse para ellos. Después de las negativas de Pep Guardiola y Carlo Ancelotti, Italia no ha tardado mucho en encontrar a un nuevo candidato, que está a punto de darle el 'sí'.

Se trata de Andrea Pirlo, el ex jugador del AC Milan y Juventus, y una leyenda del fútbol italiano. Por ello, la 'Azurra' piensa en uno de sus grandes internacionales para tomar las riendas de una selección que hace años está de capa caída, siendo incapaz de clasificar siquiera para este Mundial 2026. Las negociaciones están ya avanzadas con el centrocampista, después del doble rechazo que han sufrido de los otros dos candidatos.

Andrea Pirlo avanza en las negociaciones con Italia para ser el nuevo seleccionador

Italia no pierde el tiempo y este viernes le han propuesto a Andrea Pirlo convertirse en el nuevo entrenador de la Selección. El centrocampista no ha dudado y ha comenzado las negociaciones con su país, que ya están avanzadas y que dejan a un paso la oficialidad de este acuerdo, como adelanta Fabrizio Romano. De esta forma, al igual que Alemania ha hecho con Jurgen Klopp, Italia habría encontrado nuevo refuerzo para el banquillo de su selección.

La oferta que le propone Paolo Maldini, el líder del proyecto deportivo italiano, a Pirlo es ser el técnico italiano hasta 2030, cuando se celebra el próximo Mundial. A priori, el ex jugador estaría de acuerdo con el puesto y estaría muy cerca de convertirse en el próximo seleccionador italiano tras la marcha de Gennaro Gattuso. Aún falta que ambas partes lleguen a un acuerdo oficial y se firme la documentación, pero esta vez las sensaciones son muy positivas.

La selección de Italia reacciona rápido a los rechazos de Pep Guardiola y Carlo Ancelotti

Esta nueva oferta de la 'Azurra' a Andrea Pirlo llega pocas horas después de que los principales candidatos que tenían para cubrir este puesto les hayan dado una doble negativa. Carlo Ancelotti, a pesar de ser italiano, ha preferido mantener su acuerdo como seleccionador de Brasil. El ex entrenador del Real Madrid quiere terminar su contrato con la 'Seleçao', vigente hasta 2030, aunque haya sido señalado tras su pronta eliminación en el Mundial 2026.

Por su parte, Pep Guardiola también ha rechazado la oferta de Italia, aunque el técnico español no tenga compromiso alguno a la vista. El ya ex DT del Manchester City ha preferido dedicar más tiempo a su familia, por lo que su postura supuso una nueva negativa para los italianos. Una vez han recibido estos 'no', Andrea Pirlo sí está receptivo y está muy cerca de ocupar este cargo al frente de la selección italiana.