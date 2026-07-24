Ancelotti y Guardiola rechazan la oferta de Maldini para dirigir a Italia

El técnico español prefiere mantenerse alejado de los terrenos de juegos para disfrutar de su familia, mientras que el italiano quiere continuar con su proyecto al frente de Brasil hasta el Mundial 2030, mientras la selección italiana tendrá que buscar otras opciones de menor prestigio internacional

Paolo Maldini, nuevo director técnico de la Federación Italiana de Fútbol, ha iniciado su etapa de la peor manera posible. Tras confesar los contactos con Pep Guardiola y Carlo Ancelotti para que lideraran el proyecto italiano, el excentral se ha encontrado con dos respuestas negativas.

El técnico español quiere seguir alejado de los terrenos de juego para disfrutar de su familia, mientras que el italiano no piensa en abandonar su proyecto al frente de la selección brasileña, con la Copa América 2028 y el Mundial 2030 en el horizonte.

Pep Guardiola, un 'no' rotundo a Italia para priorizar a su familia

El técnico catalán evaluó la propuesta de la Federación Italiana durante esta semana, tras los acercamientos liderados por la nueva cúpula deportiva transalpina, encabezada por Maldini y Leonardo. Sin embargo, su decisión es firme. Según infroma Fabrizio Romano, Guardiola siente que su futuro cercano pasa por alejarse de los banquillos, recargar energías y dedicar tiempo de calidad a su círculo íntimo.

El extécnico del Manchester City no tiene prisa por aceptar un nuevo desafío profesional. La reconstrucción de un combinado nacional, especialmente uno tan golpeado anímicamente y con urgencias históricas, exige un nivel de energía que Guardiola prefiere reservar. El plan del catalán es volver al fútbol, pero bajo sus propios plazos y no cediendo a las necesidades de un proyecto en llamas.

Carlo Ancelotti ignora a su país y blinda su futuro con Brasil hasta 2030

El plan alternativo de la Federación italiana pasaba por apelar al sentimiento nacional de uno de los técnicos más laureados de la historia. Pero Carlo Ancelotti tampoco acudirá al rescate de su país. El propio Romano afirma que el preparador tiene trazada su hoja de ruta al frente de la selección de Brasil y no pretende alterar un contrato que le vincula a la Canarinha para todo el próximo ciclo mundialista.

Asumido el cargo en mayo de 2025 y renovado recientemente, Ancelotti lidera la transición de Brasil con un balance que convence plenamente a la Confederación Brasileña de Fútbol, a pesar de la prematura eliminación durante el Mundial 2026 ante Noruega. Su objetivo más cercano es la Copa América de 2028, torneo que servirá de termómetro real antes del gran asalto al Mundial 2030. Abandonar Sudamérica para lidiar con la crisis italiana no entra en los planes del primer extranjero en dirigir a Brasil en una gran cita.

Paolo Maldini se queda sin ases para salvar a la 'Azzurra' tras el Mundial 2026

La doble negativa de estos gigantes expone la cruda realidad estructural de Italia. Quedarse fuera de la Copa del Mundo de 2026 no solo ha sido un accidente deportivo, sino un golpe reputacional enorme. Ya no basta con el peso del escudo o una historia llena de títulos, con la Eurocopa de 202 como último trofeo conquistado, para convencer a los mejores estrategas de la actualidad.

Paolo Maldini, recién nombrado responsable técnico para capitanear la resurrección del equipo, encabezó junto al brasileño Leonardo una cumbre en Barcelona para intentar seducir a Guardiola. La idea de un seleccionador extranjero que revolucionara la base táctica italiana ilusionaba, pero el intento ha fracasado frente al desgaste personal del entrenador.

El efecto dominó de este escenario deja a cada protagonista en una posición muy distinta. La CBF retiene la estabilidad y la confianza de Ancelotti, Guardiola asegura la pausa que su exitosa carrera le exige y Maldini se queda sin balas de oro.

El reto del nuevo técnico: un desierto competitivo y mucha presión

La Azzurra deberá activar ahora un 'Plan C' en el mercado y apostar por un perfil diferente que esté dispuesto a asumir el altísimo riesgo de reconstruir a un combinado que no puede permitirse otro tropiezo. Quien asuma finalmente el cargo no solo enfrentará el pesimismo de un país dolido, sino un calendario que obliga a renovar la selección a contrarreloj. De momento, Andrea Pirlo y Antonio Conte aparecen como los principales candidatos en la lista italiana.

La decisión de Guardiola y Ancelotti confirma que el proyecto italiano requiere a alguien que no busque la gloria rápida, sino que acepte trabajar desde los cimientos. El mercado nacional no ofrece ahora mismo figuras con el consenso de los dos entrenadores descartados, obligando a la dirección técnica a arriesgar con perfiles que acepten dar el salto internacional en el momento más crítico de la historia reciente del fútbol italiano.