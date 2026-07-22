Italia confirma negociaciones con Guardiola para ser el nuevo seleccionador: "Era importante abrir un diálogo"

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Giovanni Malagò, admite contactos con Pep Guardiola y abre la puerta a una "excepción económica" para convertirlo en seleccionador"

Italia sigue buscando seleccionador tras la crisis en los últimos años, como la de no clasificarse al Mundial 2026. Por ello, desde la Federación Italiana de Fútbol siguen teniendo el sueño del fichaje de Pep Guardiola, que dejó el Manchester City tras diez temporadas y su vuelta a los banquillos podría ser para dirigir a un combinado nacional. Por ello, su presidente, Giovanni Malagò, ha comentado cómo está la situación con el de Santpedor.

Además, el factor económico podría ser un problema para la llegada de Pep Guardiola a la selección de Italia. El presidente de la Federación ha dejado claro que podrían hacer una excepción con el exentrenador del Manchester City, que llegaría dispuesto a romper con la crisis que atraviesa el país a nivel futbolístico en los ultimos años. Además, el de Santpedor asumiría su primer cargo en una selección en toda su carrera.

Italia confirma las sospechas con la negociación con Guardiola

Italia ha salido al paso de los rumores que salieron al comienzo de semana sobre la reunión de Maldini con Pep Guardiola. Desde la Federación tienen claro que el técnico catalán puede ser el elegido, entre otros candidatos, para asumir el reto en la selección. Por ello, Giovanni Malagò confirmó las sospechas en Vivavoce, un programa que trata la actualidad deportiva y social en Italia.

De esta manera, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol confirmó las sospechas en torno a las reuniones y las negociaciones con la figura de Pep Guardiola: "Era importante y correcto abrir un diálogo y mantenerlo vivo, pero eso no debe interpretarse como una falta de consideración hacia los demás candidatos". El técnico tiene que tomar una decisión determinante en su carrera tras su paso por España, Alemania e Inglaterra

Giovanni Malagò, sobre la llegada de Guardiola a Italia: "No es seguro que esto se concrete"

Además, Giovanni Malagò ha apuntado el hecho de que Pep Guardiola pueda suponer una excepción en el plano económico: "Se han hecho excepciones, excepciones que, por ejemplo, podrían tener que ver con el nombre tan prominente en estos momentos: Pep Guardiola. Excepciones por razones obvias que no estoy aquí para explicar, pero no es seguro que esto se concrete".

Por último, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol calmó las aguas en torno a la posible llegada de Pep Guardiola al banquillo de la selección., además de dar un mensaje de cara al corto plazo, confirmando que habrá noticias sobre el futuro del combinado nacional: "No está dicho que la operación de Guardiola vaya a salir adelante. Puede haber una sorpresa. Esperen unos días más y lo sabrán todo", apuntó.

La lista de candidatos para el banquillo de Italia con protagonismo para Pep Guardiola

Sin embargo, el propio Giovanni Malagò habló de otros nombres como el de Roberto Mancini, que consiguió el último título en Italia como fue el de la Eurocopa de 2020, que finalmente se celebró en 2021. Además, Andrea Pirlo, que aprobó el fichaje de Guardiola, entra en la lista de candidatos para dirigir a la selección Azurra, que cuenta con una crisis profunda al no clasificarse a una Copa del Mundo por tercera vez consecutiva

Por ello, Pep Guardiola podría estar abierto a la posibilidad de dirigir a Italia y llevar a la Azzurra a lo más alto, aunque a corto plazo pasa por clasificar a la selección al Mundial de 2030, aunque antes llegará el turno de la Nations League y de la Eurocopa de 2028, que se jugará en Reino Unido e Irlanda. El de Santpedor, tras la reunión con Maldini, se espera que tome una decisión que pueda despejar la duda.