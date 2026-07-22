Roberto Ayala pide disculpas por su agresión a Dani Olmo: "Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo"

El miembro de la selección argentina pide perdón por su incidente con el centrocampista de 'La Roja': "Estoy arrepentido". Además, ha intentado rebajar la polémica de la final del Mundial explicando que su intención fue "separar" y que España "fue mejor y ganó jugando un fútbol muy bonito"

Roberto Ayala protagonizó una de las polémicas de la final del Mundial entre España y Argentina. El miembro del cuerpo técnico de la selección liderada por Lionel Scaloni agredió a Dani Olmo una vez terminado el partido, con motivo de la frustación por el hecho de que la Albiceleste no tuviese su día en un día marcado en rojo. Sin embargo, el exfutbolista ha querido pedir disculpas al jugador del Barcelona, explicando lo ocurrido

Roberto Ayala: "Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está"

En unas declaraciones a Valencia Capital Radio, Roberto Ayala pide perdón a Dani Olmo: "Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está".

El exfutbolista reconoce que "para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí. Fue una reacción a un dicho, pero, ya está, si lo veo obviamente que le pediré las disculpas en persona. Es una pena y hay que asumir los hechos y las cosas que ha hecho uno dentro del campo".

Roberto Ayala: "Mi intención fue ir y separar"

Roberto Ayala ha tratado de explicar cómo sucedió el incidente con Dani Olmo: "Cuando termina el partido lo que veo es que hay una gresca en la mitad de cancha y tiramos a ir a buscar a nuestros jugadores y que termine de esa manera porque no somos eso. Me hago cargo de lo que he hecho. Mi intención fue ir y separar, esa fue mi intención, pero a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil, pero no es excusa".

Además, el miembro del cuerpo técnico de la selección argentina afirmó que "por el lugar que ocupo mi comportamiento tiene que ser otro, reciba lo que reciba. Eric García también estaba ahí y simplemente se lo dije a Eric, que entré a separar y a felicitar nada más. España fue mejor y ganó un Mundial jugando un futbol muy bonito y que le gusta a mucha gente".

Roberto Ayala: "Se buscan cosas para que todo sea negativo hacia Argentina"

Ayala se quejó de las críticas hacia Argentina: "Ha pasado miles de veces, pero no sé por qué últimamente y más con nuestra selección, no sé si es una campaña, o algo, fue cierta animosía de que no le vaya bien a nuestra selección, que jugamos a otro fútbol. Es el fútbol que sentimos, jugamos para darle una alegría a nuestro pueblo. Se buscan cosas para que todo sea negativo hacia Argentina".

En este sentido, el exjugador explicó que "hay miles de gestos con jugadores españoles que no lo sacan. Algunos familiares que tuvieron problemas en la tribuna para ver que estaba todo bien, agradecer a ellos que hicieron un sacrificio enorme lejos de su casa. Estamos de espaldas pero tenemos la pantalla de frente y varios nos hemos girado para ver ese momento. Lo vimos, estuvimos y no hay más. No es un despecho".

Roberto Ayala: "Todos tenemos muchos vínculos con España y queremos mucho a ese país"

El miembro del cuerpo técnico de Argentina, investigados por la FIFA, felicitó a España por el Mundial: "Muchas veces todos hemos tenido alguna reacción que no nos gusta y nos hemos equivocado. Hay que saber pedir disculpas y aceptar lo que viene. Felicitar a todos los españoles por su Copa, a disfrutarla y pensar que el futbol tiene partes que nos llena de orgullo y otras que debemos seguir corrigiendo".

Por último, Ayala concluyó, tres días después de la final, afirmando tiene "dos hijos españoles, tengo mucha amistad, es un país al que quiero y me parece que no hay que llegar las cosas a los extremos. Es lo que pasó y por nuestro comportamiento hay que aceptar lo que viene y pedir disculpas. Scaloni vive en España, está siempre en contacto con gente de allí, todos tenemos muchos vínculos con España y queremos mucho a ese país".