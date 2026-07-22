España domina en el once ideal del Mundial 2026 con sorpresas y significativas ausencias

La FIFA ha desvelado el once ideal del Mundial 2026 con España campeona pero solo tres representantes: Pedro Porro, Marc Cucurella y Rodri, en una alineación que deja ausencias tan destacadas como las de Unai Simón, Pau Cubarsí o Aymeric Laporte

La FIFA ha dado a conocer el mejor once del Mundial 2026, que se ha terminado llevando España con la victoria ante Argentina. De esta manera, la alineación ideal de este torneo de selecciones ha dejado grandes sorpresas y llamativas ausencias. Del combinado de Luis de la Fuente solo han sido elegido tres jugadores, como han sido Pedro Porro, Cucurella y Rodri, por lo que sorprende la decisión con Cubarsí y Laporte.

Cabe recordar que Pau Cubarsí ha sido elegido mejor jugador joven del torneo, por lo que es una de las ausencias más destacadas. El central de España ha sido un fijo para Luis de la Fuente, que apostado durante todo el Mundial por su figura para acompañar a Aymeric Laporte en el eje de la zaga. Ambos tienen gran parte de culpa de que 'La Roja' haya acabado encajando un gol en todo el torneo, además de Cucurella y Pedro Porro.

Pedro Porro, una de las sorpesas de España en el Mundial

Pedro Porro, por su parte, ha podido ser una de las sorpresas en la selección española en este Mundial. El jugador del Tottenham llegó para competir con Marcos Llorente, que empezó siendo titular en el primer encuentro, ante Cabo Verde. Tras ello, el lateral del Atlético de Madrid fue suplente frente a Arabia Saudí, pero volvió a entrar en el once contra Uruguay. Sin embargo, la fase final fue en su plenitud para el de Don Benito.

El lateral del Tottenham respondió con plenas garantías a la confianza de Luis de la Fuente. Pedro Porro fue uno de los anotadores en la victoria ante Austria, poniendo el 2-0 en un partido que iba cerrando España poco a poco. De esta manera, el jugador de 26 años se hizo con el hueco de manera fija en el once titular, firmando grandes actuaciones como contra Francia, con un nuevo gol que confirmaban las buenas noticias con su irrupción.

Cucurella y Rodri arrasan en el Mundial 2026 con España

Otra de las figuras claves de esta selección española ha sido Marc Cucurella. El nuevo jugador del Real Madrid ha sido un fijo desde el comienzo del Mundial, dejando a Grimaldo como uno de los jugadores que no han disputado un minuto en este torneo. Al exfutbolista del Chelsea le han respetado las lesiones y ha podido jugar todos los partidos que han disputado los de Luis de la Fuente, incluidos los 120 minutos de la final.

Sin embargo, el futbolista que se ha vuelto a coronar en España ha sido Rodri. El futbolista del Manchester City llegó con dudas por sus problemas físicos que venía arrastrando con el conjunto inglés. De esta manera, Luis de la Fuente le probó en el amistoso, previo al Mundial, frente a Perú, antes de saltar de inicio ante Cabo Verde y en los ocho partidos que ha jugado 'La Roja' en este torneo de selecciones, dónde ha sido el MVP.

Los detalles del once ideal del Mundial

Por otro lado, sorprende la ausencia de Unai Simón, que ha sido elegido el mejor portero del Mundial al encajar tan solo un gol en todo el torneo. En su lugar, la FIFA ha optado por Vozinha, el meta de Cabo Verde que le puso las cosas difíciles a España y Argentina, cuando cayó en dieciseisavos de final. Lisandro Martínez y Upamecano, por su parte, se han impuesto a Pau Cubarsí y Aymeric Laporte.

La parcela ofensiva deja pocas sorpresas, con jugadores que han brillado con sus selecciones, como Bellingham, Haaland u Olise, además de un Mbappé que ha sido el máximo goleador del Mundial con diez tantos, seguidos de un Leo Messi, que rompió su silencio tras la final, firmando ocho por su parte.

De esta manera, el once ideal de la UEFA es el siguiente:

Vozinha (Cabo Verde); Porro (España), Lisandro (Argentina), Upamecano (Francia), Cucurella (España); Rodri (España), Olise (Francia), Bellingham (Inglaterra); Mbappé (Francia), Haaland (Noruega) y Messi (Argentina).