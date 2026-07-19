España - Argentina hoy, la final del Mundial 2026 en directo | Alineaciones, dónde ver en tv y noticias de última hora desde Nueva York

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto de la gran final del Mundial 2026 que enfrentará al combinado de Luis de la Fuente contra el de Lionel Scaloni en el MetLife Stadium

¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará a España y Argentina, correspondiente a la final del Mundial 2026, que dará comienzo a las 21:00 (hora española).

El colegiado de esta final del Mundial 2026 será el esloveno Slavko Vinčić , que estará acompañado de sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, además de el jordano Adham Makhadmeh como cuarto árbitro.

A las 21:00 dará comienzo la final en un MetLife Stadium que tendrá mucho más espectáculo que el que ofrecerán España y Argentina.

¡Sergio Ramos, presente en el MetLife Stadium! El campeón del mundo en 2010 no se ha querido perder la cita entre España y Argentina

Ivan Rakitic , en DAZN, valora la final del Mundial : "Tengo muchas ganas de ver el partido. Hay muchas expectactivas, es la final perfecta que todos queríamos ver. No hay otra cosa que decir que pasen los minutos ya y disfrutar de la final y que España gane".

Kaká aparece en escena en el MetLife Stadium: "Va a ser un gran partido" , ha comentazo a los compañeros de DAZN.

Leo Messi también se ha querido pronunciar a pocas horas de la final del Mundial : "Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino"

Joan Capdevila ha logrado viajar a Estados Unidos. El campeón del mundo en 2010 pidió ayudar en redes sociales ya que le denegaron el ESTA (Electronic System for Travel Authorization o Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje), que es un permiso obligatorio para viajar a EEUU.

¡Ya sale la selección española de su hotel de concentración! Caras serias en la expedición, con el foco puesto en la final, que ya ponen rumbo al MetLife Stadium.

Éstas fueron las palabras de Luis de la Fuente en la previa de la final del Mundial : "Ya es un lujo y un privilegio estar en la final. Lo importante es llegar y estar en disposición de ganar"

Rodri avisa antes de la final del Mundial ante Argentina: "Tenemos la oportunidad de hacer inolvidable a esta generación"

Rodri , el elegido para hablar en la rueda de prensa previa: " El camino para llegar a ser campeones del mundo es el que hemos hecho : ganar la Nations League, la Eurocopa y ahora tenemos una final de la Copa del Mundo. El domingo tenemos la oportunidad de hacer inolvidable a esta generación".

No toca nada Luis de la Fuente. Mismo once que salió contra Portugal y Bélgica, con Fabián en el once por Pedri

La Casa Real manda en su mensaje de apoyo a escasas horas de la final del Mundial: "Hoy, millones de personas os acompañan y sueñan junto a vosotros"

Pedro Sánchez habla en TVE en la previa del partido : "Esta selección es el reflejo de una España admirada y querida".

Rafa Nadal ha querido mostrar un mensaje de apoyo antes de la final: " Para todos los que somos muy aficionados, vivir una final del Mundial es algo único"

Pedro Rodríguez no ha querido perderse este España - Argentina: "Estoy tieso para jugar, ahora ellos que tienen muy buena selección"

España y Argentina se miden hoy desde las 21:00 (hora española) en la gran final del Mundial 2026. El MetLife Stadium de New Jersey será el escenario de un partido para el recuerdo entre el combinado de Luis de la Fuente y el de Lionel Scaloni. Ambas selecciones llegan en momentos paralelos al encuentro decisivo y con un camino lleno de sufrimientos pero de victorias que le han llevado a poder estar a un paso de ganar el trofeo.

El colegiado de esta final del Mundial 2026 será el esloveno Slavko Vinčić, que estará acompañado de sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, además de el jordano Adham Makhadmeh como cuarto colegiado. El árbitro, presente en partidos de altísimo nivel en clubes y selección, tendrá sin duda hoy una de las mayores pruebas de su carrera como es este partido entre España y Argentina en el MetLife Stadium de New Jersey.

España llega a la final del Mundial tras un exitoso camino

España llega a la gran final del Mundial cumpliendo con las expectativas que había, ya que llegaba de ganar la Eurocopa 2024 imponiéndose a rivales de altísimo nivel. En este sentido, la selección de Luis de la Fuente ha llegado a la cita de hoy tras superar a Arabia Saudí, Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica y Francia, además de un empate ante Cabo Verde que hizo saltar las alarmas en 'La Roja'.

Además, hay jugadores de España que llegan en un gran estado de forma a la final ante Argentina, como es el caso de Rodri, que está despejando las dudas que había con su figura antes de comenzar el Mundial 2026. Otros como Cubarsí y Laporte están rindiendo a la perfección en la pareja de centrales, siendo tan indiscutibles como Cucurella y Pedro Porro, que viene de ver puerta en la victoria de 'La Roja' ante Francia en semifinales.

España tan solo ha perdido dos de los últimos nueve encuentros frente a Argentina, firmando cinco victorias y dos empates. Además, el último partido entre ambas selecciones fue el España 6-1 Argentina, dónde Isco logró un hat-trick. Por ello, el combinado de Luis de la Fuente espera conseguir un triunfo que le de la segunda estrella a 'La Roja', tras la conquistada en el Mundial 2010 en Sudáfrica.

Leo Messi vuelve a una final del Mundial para intentar hacer historia

Por su parte, Argentina viene de sufrir en diferentes partidos del Mundial, llegando a la prórroga contra Cabo Verde y Suiza, además de ante Egipto e Inglaterra, remontando 'in extremis' con gol de Lautaro Martínez. La campeona del mundo llega defendiendo título con un gran Leo Messi, que se sigue confirmando cada día como uno de los líderes de la Albiceleste, que lleva ya ocho goles y cuatro asistencias en los siete encuentros que ha disputado.

Lionel Scaloni llega dispuesto a hacer historia de nuevo, al igual que hizo en Qatar 2022, con una selección dónde están brillando diferentes jugadores como Dibu Martínez, Cuti Romero, Enzo Fernández y Julián Álvarez, además de Leo Messi. Sin embargo, no lo tendrán nada fácil ante una España, que no pudo entrenar en el día de ayer, y que solo ha recibido un gol ante el Mundial, que fue en el choque ante Bélgica.

Luis de la Fuente "Messi tiene un talento descomunal"

Luis de la Fuente alabó a Leo Messi y Lamine Yamal en la rueda de prensa previa: "Messi tiene un talento descomunal y es un ejemplo para los más jóvenes por todo lo que está haciendo en el Mundial a su edad. A Lamine, de la manera que mejor se le puede ayudar, es potenciando sus características, porque tiene un potencial de futuro excepcional".

Por otro lado, el técnico de la selección española dio un mensaje claro antes de la final del Mundial contra Argentina: "Pelearemos con nuestras armas y nuestras virtudes, minimizando al rival, que es una gran selección y lleva una racha espectacular. Vamos a disfrutar el momento y reconocernos a nosotros mismos para tener opciones de ganar".