España - Argentina hoy, la final del Mundial 2026 en directo | Alineaciones, dónde ver en tv y noticias de última hora desde Nueva York
Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto de la gran final del Mundial 2026 que enfrentará al combinado de Luis de la Fuente contra el de Lionel Scaloni en el MetLife Stadium
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Actúa en estos momentos Swae Lee en el MetLife Stadium.
El guiño de Leo Messi a su llegada al MetLife Stadium.
Llega Argentina al estadio del encuentro con Leo Messi a la cabeza.
¡Comienzan las actuaciones musicales en el MetLife Stadium! Turno para Brookyln United, Fogo Azul, Nyc Bucket Drummers
Caos en los accesos al MetLife Stadium. Tensión en las horas previas a la final
¡Así ha llegado Lamine Yamal al MetLife Stadium!
Pedro Rodríguez no ha querido perderse este España - Argentina: "Estoy tieso para jugar, ahora ellos que tienen muy buena selección"
Rafa Nadal ha querido mostrar un mensaje de apoyo antes de la final: "Para todos los que somos muy aficionados, vivir una final del Mundial es algo único"
¡Así luce el vestuario de Argentina!
Luis Fabiano apoya a España antes de la final del Mundial: "Mi segunda nacionalidad ¡Vamos, España!"
Llega Morata al estadio de la final del Mundial, como han captado las cámaras de DAZN.
¡Llega la selección española al MetLife Stadium!
Así luce el MetLife Stadium, el escenario de esta final del Mundial. Se van llenando las gradas...
Pedro Sánchez habla en TVE en la previa del partido: "Esta selección es el reflejo de una España admirada y querida".
La Casa Real manda en su mensaje de apoyo a escasas horas de la final del Mundial: "Hoy, millones de personas os acompañan y sueñan junto a vosotros"
¡Así luce la Copa del Mundo en los alrededores del MetLife Stadium!
3 cambios de Argentina con respecto a las semifinales ante Inglaterra: Entran Montiel, Nico González y Rodrigo de Paul por Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Mac Allister.
¡ONCE DE ARGENTINA! Lionel Scaloni, por su parte, sale con Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Julián Álvarez.
No toca nada Luis de la Fuente. Mismo once que salió contra Portugal y Bélgica, con Fabián en el once por Pedri
¡ONCE DE ESPAÑA! Luis de la Fuente sale con Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Aymeric Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Lamine Yamal, Álex Baena y Oyarzabal.
¡¡2 horas para que comience la final!!
Rodri, el elegido para hablar en la rueda de prensa previa: "El camino para llegar a ser campeones del mundo es el que hemos hecho: ganar la Nations League, la Eurocopa y ahora tenemos una final de la Copa del Mundo. El domingo tenemos la oportunidad de hacer inolvidable a esta generación".
Éstas fueron las palabras de Luis de la Fuente en la previa de la final del Mundial: "Ya es un lujo y un privilegio estar en la final. Lo importante es llegar y estar en disposición de ganar"
¡Ya sale la selección española de su hotel de concentración! Caras serias en la expedición, con el foco puesto en la final, que ya ponen rumbo al MetLife Stadium.
Joan Capdevila ha logrado viajar a Estados Unidos. El campeón del mundo en 2010 pidió ayudar en redes sociales ya que le denegaron el ESTA (Electronic System for Travel Authorization o Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje), que es un permiso obligatorio para viajar a EEUU.
Las imágenes que dejó Argentina en el último entrenamientos antes de la final:
Leo Messi buscará la Bota de Oro del Mundial 2026. Así está la tabla de goleadores a falta de la gran final:
Mbappé: 10 goles y 4 asistencias
Messi: 8 goles y 4 asistencias
Bellingham: 7 goles y 1 asistencias
Haaland: 7 goles
Dembélé: 6 goles y 2 asistencias
Kane: 6 goles y 1 asistencia
Oyarzabal: 5 goles y 1 asistencia
Borja Iglesias ha denunciado públicamente los altísimos precios para poder presenciar la final del Mundial en el MetLife Stadium:
Leo Messi también se ha querido pronunciar a pocas horas de la final del Mundial: "Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino"
Éste será el premio que se lleven los campeones del Mundial:
Kaká aparece en escena en el MetLife Stadium: "Va a ser un gran partido", ha comentazo a los compañeros de DAZN.
Lamine Yamal ha querido dejar un mensaje en sus redes sociales a escasas horas de la final del Mundial:
A la espera de conocer los onces de España y Argentina, por aquí dejamos las alineaciones probables de ambas selecciones:
¡Siguen llegando leyendas del fútbol al MetLife Stadium! Piqué y Busquets entran al MetLife Stadium
Ivan Rakitic, en DAZN, valora la final del Mundial: "Tengo muchas ganas de ver el partido. Hay muchas expectactivas, es la final perfecta que todos queríamos ver. No hay otra cosa que decir que pasen los minutos ya y disfrutar de la final y que España gane".
¡Sergio Ramos, presente en el MetLife Stadium! El campeón del mundo en 2010 no se ha querido perder la cita entre España y Argentina
¡Ya está todo listo en el vestuario de la selección española!
A las 21:00 dará comienzo la final en un MetLife Stadium que tendrá mucho más espectáculo que el que ofrecerán España y Argentina.
Así será el descanso de la final del Mundial 2026:
El colegiado de esta final del Mundial 2026 será el esloveno Slavko Vinčić, que estará acompañado de sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, además de el jordano Adham Makhadmeh como cuarto árbitro.
¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará a España y Argentina, correspondiente a la final del Mundial 2026, que dará comienzo a las 21:00 (hora española).
¡COMENZAMOS!
España y Argentina se miden hoy desde las 21:00 (hora española) en la gran final del Mundial 2026. El MetLife Stadium de New Jersey será el escenario de un partido para el recuerdo entre el combinado de Luis de la Fuente y el de Lionel Scaloni. Ambas selecciones llegan en momentos paralelos al encuentro decisivo y con un camino lleno de sufrimientos pero de victorias que le han llevado a poder estar a un paso de ganar el trofeo.
El colegiado de esta final del Mundial 2026 será el esloveno Slavko Vinčić, que estará acompañado de sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, además de el jordano Adham Makhadmeh como cuarto colegiado. El árbitro, presente en partidos de altísimo nivel en clubes y selección, tendrá sin duda hoy una de las mayores pruebas de su carrera como es este partido entre España y Argentina en el MetLife Stadium de New Jersey.
España llega a la final del Mundial tras un exitoso camino
España llega a la gran final del Mundial cumpliendo con las expectativas que había, ya que llegaba de ganar la Eurocopa 2024 imponiéndose a rivales de altísimo nivel. En este sentido, la selección de Luis de la Fuente ha llegado a la cita de hoy tras superar a Arabia Saudí, Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica y Francia, además de un empate ante Cabo Verde que hizo saltar las alarmas en 'La Roja'.
Además, hay jugadores de España que llegan en un gran estado de forma a la final ante Argentina, como es el caso de Rodri, que está despejando las dudas que había con su figura antes de comenzar el Mundial 2026. Otros como Cubarsí y Laporte están rindiendo a la perfección en la pareja de centrales, siendo tan indiscutibles como Cucurella y Pedro Porro, que viene de ver puerta en la victoria de 'La Roja' ante Francia en semifinales.
España tan solo ha perdido dos de los últimos nueve encuentros frente a Argentina, firmando cinco victorias y dos empates. Además, el último partido entre ambas selecciones fue el España 6-1 Argentina, dónde Isco logró un hat-trick. Por ello, el combinado de Luis de la Fuente espera conseguir un triunfo que le de la segunda estrella a 'La Roja', tras la conquistada en el Mundial 2010 en Sudáfrica.
Leo Messi vuelve a una final del Mundial para intentar hacer historia
Por su parte, Argentina viene de sufrir en diferentes partidos del Mundial, llegando a la prórroga contra Cabo Verde y Suiza, además de ante Egipto e Inglaterra, remontando 'in extremis' con gol de Lautaro Martínez. La campeona del mundo llega defendiendo título con un gran Leo Messi, que se sigue confirmando cada día como uno de los líderes de la Albiceleste, que lleva ya ocho goles y cuatro asistencias en los siete encuentros que ha disputado.
Lionel Scaloni llega dispuesto a hacer historia de nuevo, al igual que hizo en Qatar 2022, con una selección dónde están brillando diferentes jugadores como Dibu Martínez, Cuti Romero, Enzo Fernández y Julián Álvarez, además de Leo Messi. Sin embargo, no lo tendrán nada fácil ante una España, que no pudo entrenar en el día de ayer, y que solo ha recibido un gol ante el Mundial, que fue en el choque ante Bélgica.
Luis de la Fuente "Messi tiene un talento descomunal"
Luis de la Fuente alabó a Leo Messi y Lamine Yamal en la rueda de prensa previa: "Messi tiene un talento descomunal y es un ejemplo para los más jóvenes por todo lo que está haciendo en el Mundial a su edad. A Lamine, de la manera que mejor se le puede ayudar, es potenciando sus características, porque tiene un potencial de futuro excepcional".
Por otro lado, el técnico de la selección española dio un mensaje claro antes de la final del Mundial contra Argentina: "Pelearemos con nuestras armas y nuestras virtudes, minimizando al rival, que es una gran selección y lleva una racha espectacular. Vamos a disfrutar el momento y reconocernos a nosotros mismos para tener opciones de ganar".