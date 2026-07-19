El mensaje de Lamine Yamal antes de la final del Mundial

Lamine Yamal vive hoy la final del Mundial 2026 con la oportunidad de conquistar el primer título mundial de su carrera. Horas antes del duelo entre España y Argentina, el extremo compartió un emotivo mensaje en redes sociales en el que recordó sus orígenes

Todos los españoles están nerviosos. Ya solo queda muy pocas horas para ver si conseguiremos la segunda estrella y hoy es uno de los partidos más importantes de la historia de España reciente.

La selección dirigida por Luis de la Fuente buscará conquistar el segundo Mundial frente a Argentina en un escenario en el que la 'Roja' intentará repetir la gesta lograda en Sudáfrica 2010, cuando el gol de Andrés Iniesta dio el título ante Países Bajos.

No es una final cualquiera, es una de exigencia donde una de las grandes esperanzas vuelve a ser Lamine Yamal. El extremo del FC Barcelona llega al encuentro en un gran momento de físico y está llamado a desempeñar un papel decisivo frente a una Argentina que ha demostrado durante todo el torneo una enorme capacidad competitiva y que alcanzó la final tras eliminar a Inglaterra en semifinales. Todo el mundo apuesta a que este tiene que ser sí o sí el partido de Lamine.

De la lesión al partido más importante

La presencia de Lamine en este Mundial estuvo rodeada de dudas durante las semanas antes del torneo. El atacante se incorporó a la concentración mientras terminaba de recuperarse de una lesión que le mantuvo más de un mes y medio alejado de los terrenos de juego.

Su estreno en el campeonato llegó desde el banquillo frente a Cabo Verde, un partido en el que todavía se acusa de la falta de ritmo. Sin embargo, con el paso de las jornadas fue recuperando sensaciones hasta convertirse de nuevo en uno de los futbolistas más determinantes de la selección española.

A sus 19 años, el internacional afronta ahora la posibilidad de levantar el primer Mundial de su carrera, un logro que supondría un impulso más en una trayectoria que ya le sitúa entre los grandes referentes del fútbol mundial y que podría reforzar su candidatura a futuros premios individuales.

Un mensaje con guiño a sus orígenes

Como acostumbra antes de los grandes encuentros, Lamine Yamal quiso compartir una publicación en sus redes sociales horas antes de la final. El jugador subió a sus historias de Instagram una fotografía de cuando era niño, acompañada de un breve pero mensaje con significado y emoción.

"Por ti y por la calle", escribió el futbolista, una frase con la que recordó sus orígenes y el camino recorrido hasta convertirse en una de las principales figuras de la selección española.

Con ese mensaje, el extremo dejó claro que afronta la final con la motivación de representar tanto a quienes le han acompañado durante su carrera como al barrio que le vio crecer. Ahora, todas esas emociones se trasladarán al césped, donde España buscará escribir un nuevo capítulo dorado en la historia del fútbol nacional.