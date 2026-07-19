Juan Carlos Rivero, comentarista de RTVE, desconecta con Eva Armenteros antes de narrar el España - Argentina

El periodista deportivo, encargado de la narración del Mundial 2026, recorre Nueva York junto a su pareja en las horas previas la gran final, la primera que narrará se narrará para La 1

Entre el ruido de Times Square, los rascacielos de Manhattan y la tensión que acompaña a cualquier final, Juan Carlos Rivero ha encontrado unas horas para desconectar. El narrador de RTVE ha recorrido Nueva York junto a su pareja, la también periodista Eva Armenteros, antes del partido más importante de su carrera.

Este domingo será el encargado de poner voz en La 1 al España - Argentina que decidirá el Mundial 2026. Antes de entrar en la cabina del Estadio Nueva York/Nueva Jersey, Rivero ha mostrado su faceta más personal durante un paseo marcado por las fotografías, la complicidad y un mensaje: “Alma, corazón y vida”.

Rivero y Eva Armenteros recorren Nueva York antes de la final

Ha sido Eva Armenteros quien ha abierto una pequeña ventana a esos momentos alejados de los focos. En las imágenes compartidas en sus redes sociales, la pareja aparece abrazada y sonriente con algunos de los puntos más reconocibles del perfil de Nueva York como escenario.

El One World Trade Center, Times Square, el Empire State Building, el Soho y el barrio de Chelsea han formado parte de su recorrido por Manhattan. En otra de las fotografías aparece también la Torre Steinway, conocida por su característica silueta estrecha. “¡La gran manzana! Frenética, colorida, interminable”, escribió la periodista para resumir la experiencia.

Según recoge ¡Hola!, la pareja ha aprovechado los días previos al encuentro para disfrutar de la ciudad mientras Rivero cumple con la cobertura del campeonato. Una pausa breve dentro de un Mundial que ha exigido numerosos desplazamientos, horas de preparación y la exposición permanente que acompaña a cada narración de la selección española.

El paseo contrasta con el escenario que espera al comunicador. Más de 80.000 espectadores ocuparán el Estadio Nueva York/Nueva Jersey y millones seguirán desde España una final que enfrentará a la Roja de Luis de la Fuente con la Argentina de Lionel Messi.

Eva Armenteros, el apoyo más personal de Juan Carlos Rivero

Rivero y Armenteros mantienen desde hace años una relación discreta. Ambos están vinculados al periodismo, pero han procurado mantener su vida privada alejada del foco y solo comparten de manera puntual algunos viajes, celebraciones o escenas cotidianas.

La periodista ha trabajado como presentadora, reportera, coordinadora y directora de programas de televisión y documentales. También pasó por Madrid Directo, en Telemadrid, y estuvo casada con el presentador Óscar Martínez, con quien tuvo un hijo. Posteriormente comenzó su relación con Rivero.

El narrador ha dejado públicamente varias muestras de admiración hacia su pareja. Con motivo de su último cumpleaños, le dedicó un mensaje en el que la definía como una mujer “dulce, intrépida, amorosa, valiente y libre”, además de describirla como “un torrente de luz” y “una hermosa coincidencia”.

Armenteros también ha respaldado su trabajo en los grandes campeonatos. Durante la Eurocopa se refirió a él como “la voz de España” y mostró con humor una parte menos conocida del periodista, lejos de la seriedad y la concentración que mantiene durante los partidos.

La narración más importante de la carrera de Rivero

La cita contra Argentina tendrá un significado especial para el comunicador. España solo había disputado una final mundialista, la ganada ante Países Bajos en 2010, pero aquella retransmisión correspondió íntegramente a Telecinco.

Rivero narrará ahora por primera vez un partido por el título mundial. También será la primera final de una Copa del Mundo emitida por RTVE, después de que la cadena pública realizara para esta edición el mayor despliegue mundialista de su historia, con cerca de un centenar de profesionales y equipos repartidos por sus diferentes plataformas.

El periodista madrileño ingresó en la televisión pública a mediados de los años ochenta y ha dedicado la mayor parte de su trayectoria a la información deportiva. Ha narrado partidos de España, encuentros de la Champions League, finales de la Copa del Rey, Juegos Olímpicos y varios Mundiales y Eurocopas.

Tras permanecer durante un periodo apartado de las retransmisiones de la Selección, regresó en 2024 por decisión de la nueva dirección deportiva de RTVE. Desde entonces ha vuelto a acompañar a la Roja en sus grandes citas y ahora alcanza el encuentro que ninguna voz española puede preparar como uno más.

Eva acompaña a Rivero ante el reto de contar la historia

La presión también ha rodeado al narrador durante el campeonato. Algunos errores cometidos en directo han provocado críticas y comentarios en las redes sociales, una exposición que Rivero siempre ha afrontado reivindicando la dificultad de hablar durante dos horas y reaccionar en cuestión de segundos a todo lo que sucede sobre el césped.

Antes de la final, RTVE utilizó precisamente su voz en una promoción construida alrededor del orgullo y el recorrido de España. Rivero recitó varios versos de 'Como si fueras a morir mañana', de Leiva, mientras se sucedían imágenes de los jugadores y de las celebraciones de la afición.

Horas después tendrá que encontrar las palabras para contar una victoria histórica o una derrota dolorosa. Hasta entonces, Nueva York y Eva Armenteros le han permitido alejarse por un momento de alineaciones, estadísticas y posibles desenlaces.