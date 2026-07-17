Barcelona celebra la victoria de España días antes de jugar ante Argentina la final del Mundial

La Torre Agbar, emblemático edificio barcelonés, se iluminó con la bandera rojigualda y las palabras “Felicidades, campeones”, una escena que los medios argentinos convirtieron en provocación, premonición y posible ‘mufa’

La noche barcelonesa dejó una imagen difícil de ignorar. Con la final del Mundial todavía pendiente, la Torre Glòries, popularmente conocida como Torre Agbar, apareció iluminada con los colores de España y un mensaje inequívoco: “Felicidades, campeones”.

La escena se propagó rápidamente por medios y redes sociales argentinos, donde fue interpretada como una celebración anticipada del título. España y Argentina todavía deben decidir el domingo quién levanta la Copa del Mundo en Nueva Jersey, pero el debate previo ya encontró en Barcelona una inesperada dosis de provocación.

La Torre Agbar felicita a España antes de la final del Mundial

La fachada del rascacielos mostró una composición con la bandera rojigualda y la palabra “Campeones”. El vídeo fue grabado durante la noche del jueves, a tres días de que la Selección de Luis de la Fuente se enfrente al conjunto de Lionel Scaloni.

No ha trascendido una explicación oficial que aclare si se trataba de una prueba, una iluminación programada para celebrar la clasificación o un mensaje pensado directamente para anticipar un posible triunfo. La ausencia de contexto permitió que la imagen desarrollara rápidamente una lectura futbolística.

Desde Argentina, la reacción mezcló ironía, incredulidad y superstición. Olé difundió el vídeo con un “¡Felicidades, campeones!”, mientras otras publicaciones bromearon con que España ya no necesitaba presentarse a la final. La escena también fue descrita como una posible “mufa”, el término argentino utilizado cuando una celebración prematura parece destinada a provocar el efecto contrario.

Argentina convierte el mensaje de Barcelona en una ‘mufa’

La rivalidad previa al encuentro ha ido creciendo desde que quedaron definidos los dos finalistas. España eliminó a Francia por 0-2 en Dallas, mientras Argentina remontó ante Inglaterra para imponerse por 2-1 y obtener la oportunidad de defender el título conquistado en Qatar 2022.

El mensaje de la Torre Agbar añadió un nuevo elemento a esa conversación. En las redes argentinas, muchos aficionados lo recibieron como una muestra de exceso de confianza. Otros aprovecharon la ocasión para trasladar toda la presión a una España que busca su segunda estrella después de la lograda en Sudáfrica 2010.

La publicación se hizo todavía más llamativa por el lugar elegido. La actual Torre Glòries es uno de los edificios más reconocibles del paisaje de Barcelona y su sistema de iluminación permite proyectar colores, formas e imágenes sobre la fachada. Esa visibilidad convirtió un mensaje nocturno en una escena internacional en apenas unas horas.

España y Argentina se juegan el título en Nueva Jersey

Más allá de las bromas, el campeón todavía tendrá que decidirse sobre el césped. La final se disputará el domingo 19 de julio, a las 21.00 en España y las 16.00 en Argentina, en el New York/New Jersey Stadium.

El encuentro enfrentará a las dos últimas campeonas continentales. España llega respaldada por su Eurocopa de 2024 y por una trayectoria mundialista en la que ha eliminado a Portugal, Bélgica y Francia. Argentina, campeona de la Copa América y vigente ganadora del Mundial, aspira a conquistar su cuarta estrella.

También será un duelo cargado de nombres propios. Lamine Yamal afrontará su primera final mundialista, y lo hace ante Lionel Messi, que disputa la tercera de su carrera y busca revalidar la corona obtenida cuatro años atrás.

Barcelona ya mostró la palabra que todos desean pronunciar el domingo. Ahora corresponde a los futbolistas decidir si aquella iluminación fue una premonición, una simple felicitación por el camino recorrido o la mayor “mufa” previa a la final.