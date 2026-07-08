Justin Bieber se suma a Shakira, Madonna y BTS en la final del Mundial

Gustavo Dudamel, Burna Boy, Coldplay y el coro PS22 completan el primer espectáculo del descanso en la historia de una final de la Copa del Mundo, al más puro estilo de la Super Bowl

La final del Mundial 2026 ya tiene cartel musical de dimensión planetaria. Justin Bieber se suma a Shakira, Madonna y BTS como cabeza de cartel del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa del Mundo.

El evento, previsto para el domingo 19 de julio en el Estadio New York New Jersey, contará también con Gustavo Dudamel, Burna Boy, Coldplay y el coro PS22. La FIFA convierte así el partido más importante del fútbol en un espectáculo global de deporte, música e impacto social, al más puro estilo estadounidense con la Super Bowl.

Justin Bieber completa un cartel histórico para la final del Mundial

La FIFA y Global Citizen hicieron oficial la incorporación de Justin Bieber al show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. El canadiense se une a un cartel que ya tenía nombres de enorme impacto internacional: Shakira, Madonna y BTS.

No se trata de una actuación más dentro del protocolo de una final. Será el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de la Copa del Mundo, una decisión que acerca el torneo al modelo del Super Bowl y que confirma la intención de la FIFA de ampliar todavía más el alcance cultural del evento.

El show tendrá una duración de 11 minutos y estará producido por Global Citizen, en colaboración con Live Nation y Done + Dusted. La dirección artística correrá a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, que ya aparece como una de las figuras clave en la construcción de esta final convertida en escaparate musical.

Shakira, Madonna y BTS elevan el Mundial a otro nivel mediático

La presencia de Shakira no sorprende en un escenario mundialista. La colombiana lleva años asociada al imaginario de la Copa del Mundo y vuelve a aparecer como uno de los grandes reclamos de una final que aspira a romper registros de audiencia, tras publicar la canción oficial del torneo: 'Dai Dai'.

Madonna aporta el peso de una leyenda global. BTS, por su parte, incorpora el empuje de una de las comunidades de seguidores más poderosas del planeta. Y Bieber añade otro foco de alcance masivo, especialmente en el mercado norteamericano, clave en un Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

El resultado es un cartel difícil de igualar: pop latino, pop anglosajón, K-pop, música clásica, afrobeats y coros infantiles en un mismo escenario. La FIFA no busca solo entretener durante el descanso. Busca convertir la final en una emisión total, capaz de atraer incluso a públicos que no llegan al partido únicamente por el fútbol.

Gustavo Dudamel, Burna Boy, Coldplay y el PS22 completan el mensaje solidario

Uno de los nombres más especiales del cartel es Gustavo Dudamel. El director de orquesta venezolano participará en el espectáculo, en una aparición que tendrá un valor simbólico muy fuerte, tras el terremoto que ha golpeado a su país, donde el músico ha tenido un papel clave en el desarrollo de iniciativas solidarias para recaudar fondos.

Burna Boy será otro de los protagonistas del show. El artista nigeriano, que comparte con Shakira el tema mundialista 'Dai Dai', reforzará la dimensión africana y global del espectáculo. Su presencia completa una apuesta musical que pretende representar varios continentes y estilos.

También actuará el coro PS22, formado por estudiantes de primaria de Staten Island, acompañado por Coldplay. La elección no es casual: el show está vinculado al FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y a oportunidades vinculadas al fútbol para niños de todo el mundo.

La FIFA informó de que ya se han recaudado más de 50 millones de dólares y que un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial se destina a ese fondo. El espectáculo, por tanto, nace con una doble lectura: entretenimiento masivo y causa social.

La final del Mundial se transforma en un evento total

El fútbol nunca ha necesitado demasiado para vender una final del Mundial. Pero la edición de 2026 confirma un cambio de escala. La FIFA quiere que el partido decisivo no sea solo una cita deportiva, sino un acontecimiento televisivo, musical, cultural y solidario.

La comparación con el Super Bowl será inevitable. En el fútbol, los grandes shows suelen aparecer antes de las finales, como ocurre en la Champions League. En este caso, la FIFA introduce un espectáculo de medio tiempo dentro del partido más importante del calendario global.

El 19 de julio habrá un campeón del mundo. Pero antes de que el balón vuelva a rodar en la segunda parte, el Mundial 2026 habrá dejado otra imagen histórica: la primera final convertida oficialmente en un show global de medio tiempo.