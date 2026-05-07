Shakira vuelve al Mundial con ‘Dai Dai’: la canción oficial junto a Burna Boy

La artista colombiana lanzará el himno del Mundial 2026 el 14 de mayo tras haber marcado época con ‘Waka Waka’ en Sudáfrica 2010 y ‘La La La’ en Brasil 2014

Shakira volverá a poner música a un Mundial de fútbol. La cantante colombiana anunció en sus redes sociales que ‘Dai Dai’ será la canción oficial del torneo que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá.

El tema, en el que también participa Burna Boy, se lanzará el próximo 14 de mayo. Será la tercera vez que Shakira protagonice un himno mundialista tras el histórico ‘Waka Waka’ de Sudáfrica 2010 y ‘La La La’ en Brasil 2014.

Shakira anuncia ‘Dai Dai’ como himno oficial del Mundial 2026

El anuncio llegó a través de un vídeo breve publicado por la propia Shakira en sus redes sociales. En la grabación, la artista aparece en el césped del Maracaná, uno de los estadios más simbólicos del fútbol mundial, para presentar los primeros fragmentos de la canción.

La puesta en escena no es casual. Shakira viste camiseta amarilla, pantalón corto azul y comparte coreografía con un grupo de bailarinas rodeadas de balones. El mensaje visual conecta directamente con el imaginario mundialista: color, ritmo, fútbol y celebración global.

‘Dai Dai’, el nuevo himno mundialista de Shakira que saldrá el 14 de mayo

El título de la canción, ‘Dai Dai’, juega con una expresión que en italiano puede entenderse como “vamos, vamos”, aunque Italia no estará presente en el torneo. Ese contraste añade una curiosidad llamativa a un tema pensado para acompañar el Mundial más grande de la historia.

El fragmento difundido comienza con un reconocible “Oe, oe, oe” y un ritmo caribeño, con letra en inglés y un tono claramente festivo. La canción apunta a buscar una idea de unión global, algo habitual en los himnos mundialistas, pero con el sello latino que Shakira ya convirtió en fórmula ganadora.

El lanzamiento oficial será el 14 de mayo, una fecha clave para medir la recepción del público. La expectativa es alta porque cualquier canción asociada a Shakira y al Mundial carga inevitablemente con una comparación: el impacto global de ‘Waka Waka’.

Burna Boy acompaña a Shakira en la canción del Mundial 2026

La presencia de Burna Boy añade una capa importante al proyecto. El artista nigeriano aporta una conexión africana y global que puede ampliar el alcance de la canción en un torneo con 48 Selecciones y tres países anfitriones.

El vídeo de presentación está cargado de símbolos. Shakira entra al césped del Maracaná con el balón ‘Trionda’, el oficial del Mundial 2026, lo coloca sobre el terreno de juego y comienza la coreografía junto a sus bailarines.

La escenografía incluye también balones de Mundiales anteriores, como Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Esa elección funciona como puente visual entre la memoria reciente del torneo y la nueva edición que se jugará en Norteamérica.

Shakira ya hizo historia con ‘Waka Waka’ en el Mundial de Sudáfrica 2010

El regreso de Shakira al Mundial tiene un peso especial por lo ocurrido en 2010. ‘Waka Waka’ se convirtió en uno de los himnos más reconocibles de la historia reciente del fútbol y quedó ligado al Mundial de Sudáfrica, conquistado por la Selección española.

Cuatro años más tarde, la colombiana repitió en Brasil 2014 con ‘La La La’, una canción que también reforzó su conexión con el fútbol, aunque sin alcanzar el impacto cultural de su primer gran himno mundialista.

El 14 de mayo se sabrá hasta dónde puede llegar ‘Dai Dai’. Por ahora, el anuncio ya ha conseguido lo primero que necesita un himno mundialista: que el mundo del fútbol empiece a hablar de él antes incluso de que inicie el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.