Caos judicial en el Cádiz: acciones legales contra Vizcaíno y Contreras y manifestación antes del Deportivo

La Plataforma 1910 anuncia una concentración por la ampliación de capital, la remuneración del consejo y el conflicto accionarial que volverá a los tribunales mientras el club lucha por la permanencia en LaLiga Hypermotion

El Cádiz CF afronta este viernes una Junta General de Accionistas marcada por la tensión institucional. La Plataforma 1910 ha anunciado una concentración contra los actuales gestores, a los que acusa de intentar aprobar acuerdos que consideran lesivos para el club.

La cita llega en un momento límite también en lo deportivo, con el equipo pendiente de un partido clave para evitar caer en descenso. En paralelo, según publica Diario de Cádiz, Quique Pina prepara acciones legales contra los acuerdos que adopten Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras.

Cádiz CF vive una Junta de Accionistas bajo máxima tensión social

La Junta de Accionistas del Cádiz CF no será una reunión ordinaria más. La afición llega movilizada por una serie de decisiones que han encendido de nuevo la guerra institucional dentro del club, justo cuando el equipo atraviesa una situación deportiva muy delicada, a 3 puntos del descenso en LaLiga Hypermotion.

La Plataforma 1910 ha llamado a los cadistas a concentrarse este viernes para protestar contra los actuales gestores. El colectivo denuncia que la Junta pretende consolidar movimientos económicos y accionariales que, a su juicio, perjudican al Cádiz y al viejo accionariado.

Plataforma 1910 denuncia los casi cuatro millones ligados a los sueldos del consejo

Uno de los puntos más graves del conflicto está en la remuneración del consejo de administración. La denuncia sostiene que los actuales gestores no tienen intención de devolver una cantidad cercana a los cuatro millones de euros que, según indican, habrían percibido de forma irregular.

Ese punto está directamente conectado con la sentencia que anuló los acuerdos aprobados en la Junta de diciembre de 2020. Entonces se validó una modificación estatutaria que permitía remunerar al consejo con dos millones de euros anuales en Primera división y un millón en Segunda.

La batalla judicial la abrió Calambur, empresa vinculada a Quique Pina, y en julio de 2025 la Audiencia Provincial de Cádiz confirmó la nulidad de aquellos acuerdos. El Cádiz recurrió al Tribunal Supremo, pero en las últimas semanas desistió de ese recurso y convocó una nueva Junta con asuntos muy parecidos sobre la mesa.

Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras impulsan otra ampliación de capital

El segundo gran foco de polémica es la ampliación de capital. El Cádiz plantea una operación por más de siete millones de euros: tres millones de capital y 4.208.775 euros de prima de emisión, según la información publicada por Diario de Cádiz.

La fórmula propuesta se articula por compensación de créditos de los titulares de acciones emitidas en 2020. En la práctica, cada acción pasaría a tener un valor de un euro de capital más una prima adicional de 1,40 euros, elevando el importe por acción a 2,40 euros.

La Plataforma 1910 denuncia que esta operación permitiría ampliar capital sin una aportación real de dinero nuevo y tendría como efecto diluir a parte del accionariado histórico. En el centro de la crítica aparecen Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras, a quienes los opositores acusan de buscar más peso accionarial.

Quique Pina prepara una nueva batalla legal contra el Cádiz CF

La Junta apunta directamente a los tribunales. Según Diario de Cádiz, Quique Pina, accionista del club, denunciará ante la Corte de Arbitraje de Madrid los acuerdos que se aprueben este viernes por parte de Vizcaíno y Contreras.

El siguiente movimiento también podría pasar por solicitar medidas cautelares ante el Juzgado de lo Mercantil para impedir la inscripción de esos acuerdos en el Registro Mercantil mientras se resuelve el fondo del conflicto.

El Cádiz CF mezcla crisis institucional y amenaza deportiva

El problema institucional llega en el peor momento deportivo posible. El Cádiz pelea por evitar el descenso a Primera RFEF y la Junta se celebrará en la antesala de un partido que puede meter al equipo en la zona roja de LaLiga Hypermotion ante el Deportivo.

Esa coincidencia eleva todavía más la tensión. La afición observa cómo el club vive una guerra accionarial de enorme impacto mientras el primer equipo atraviesa una racha alarmante y necesita estabilidad para sostenerse en el fútbol profesional.