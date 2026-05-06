El doloroso reencuentro entre Lucas Pérez y el Deportivo de La Coruña con el Cádiz de testigo

El gallego 'cerrará' el círculo este próximo viernes en el Nuevo Mirandilla, donde marcó sus últimos goles en activo vistiendo la elástica deportivista. La lucha de andaluces y gallegos es diametralmente opuesta

Cuando Lucas Pérez se convirtió en uno de los fichajes sorpresa del Cádiz el pasado mes de abril llegando al cuadro amarillo como agente libre, muchos apostaron porque la llegada del gallego supondría un plus para el equipo que en ese momento dirigía Gaizka Garitano y que peleaba (y lo sigue haciendo) por eludir el descenso a Primera RFEF.

Después de cinco jornadas defendiendo los colores del Cádiz, Lucas Pérez aún no ha conseguido marcar un gol con la elástica amarilla y los de Idiakez solo pudieron sumar un punto el pasado fin de semana ante la Cultural Leonesa. El último gol como profesional de Lucas Pérez llegó en noviembre de 2024 en un partido que midió precisamente al Cádiz y al Deportivo de La Coruña.

Lucas Pérez se reencuentra con el Deportivo de La Coruña en el Cádiz

El destino ha querido que el que hasta ahora ha sido el último gol de Lucas Pérez como profesional sea ante el Cádiz y con la elástica de 'su' Deportivo de La Coruña. Este viernes, en el choque que servirá para dar el pistoletazo de salida a la jornada 39 de LaLiga Hypermotion, el Deportivo de La Coruña visitará el feudo cadista para enfrentarse al Cádiz.

Lucas Pérez el pasado curso con el Deportivo de La Coruña

Esta vez, Lucas Pérez no llevará en su pecho el escudo del Deportivo de La Coruña, de donde salió hace casi una año y medio tras una emotiva despedida en la que también destacó una rueda de prensa en la que el gallego se abrió para responder a todas las cuestiones que los periodistas presentes en Riazor le lanzaron. Lucas Pérez defenderá los intereses de un Cádiz que ahora mismo está muy lejos del Deportivo de La Coruña a nivel clasificatorio.

El Cádiz está a solo tres puntos de caer a puestos de descenso con 39 y salvándose por el momento de entrar en el pozo por la falta de resultados de sus perseguidores (Huesca, Mirandés y Real Zaragoza). El Deportivo de La Coruña por su parte es tercero y tiene a tiro los puestos de ascenso directo con Racing de Santander y Almería por delante.

Lucas Pérez busca el gol ante su Deportivo de La Coruña para salvar al Cádiz

Para un Cádiz que solo ha ganado dos partidos en lo que va de 2026, que Lucas Pérez se reencontrase con el gol ante el Deportivo de La Coruña, donde es y siempre será una leyenda, sería la mejor de las noticias para los de Idiakez. El último gran partido de Lucas Pérez con el Deportivo de La Coruña fue con el Cádiz ya que no marcó un gol, sino tres para darle el triunfo a los gallegos por 0-3. En los días previos a ese encuentro, el Cádiz lanzó varios cariñosos mensajes hacia el gallego por su pasado en Andalucía donde defendió durante una campaña los colores cadistas.