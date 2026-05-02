Escándalo entre Deportivo de La Coruña y Leganés en LaLiga Hypermotion: "Apártate gordo"

El acta arbitral refleja hasta tres expulsiones entre jugadores y técnicos además de insultos a un asistente por parte de un fisioterapeuta del cuadro gallego: "Menudos hijos de puta, la que habéis liado hoy aquí"

El encuentro entre Deportivo de La Coruña y Leganés de este pasado viernes en la jornada 38 de LaLiga Hypermotion no pasará a la historia por ser una oda al juego limpio y el buen ambiente. El Deportivo de La Coruña venció por 2-1 al Leganés en un choque en el que Álvaro Ferllo, traspasado desde el Sevilla en el mercado de fichajes de invierno, detuvo un penalti a poco del final y propició el triunfo final de los de Antonio Hidalgo.

Tanto jugadores como demás integrantes del cuerpo técnico tanto de Deportivo de La Coruña como de Leganés fueron protagonistas una vez que se llegó al final del choque. El acta arbitral se parece un tanto a un parte de guerra ya que recoge 10 amonestaciones, tres expulsiones, una pelea de un fisioterapeuta con un asistenta y un insulto al delegado de campo.

El acta arbitral del duelo entre Deportivo de La Coruña y Leganés

El acta del colegiado encargado de impartir justicia entre Deportivo de La Coruña y Leganés cuenta con un extenso apartado de amonestaciones con hasta nueve puntos, cuatro para los gallegos y cinco para los pepineros. Lo más llamativo llega en el punto de las expulsiones.

El acta recoge la expulsión de Roberto López Alcaide por el siguiente motivo: "Por dirigirse al delegado de campo desde la zona de banquillos en los siguientes términos: "Apártate gordo", generando con ello una confrontación con el banquillo contrario.

El acta también tiene bastante tela que cortar en el apartado de técnicos ya que recoge una amonestación y dos expulsiones en el lado del Deportivo de La Coruña. Yago Villar, delegado de campo de los gallegos, fue amonestado por "desaprobar con palabras y gestos" una de las decisiones del colegiado. En el punto de las expulsiones se recogen las del técnico Roberto Carlos Cabelluz y las de Ignasi Fort por protestar en ambos casos "de manera ostensible y reiterada".

El acta recoge un insulto y una huída de un fisio del Deportivo de La Coruña

Lo que es posiblemente más grave del acta es la escena que se recoge en el apartado de "otras observaciones o ampliaciones a las anteriores" cuando se describe las palabras de un fisioterapeuta del Deportivo de La Coruña que en el choque ante el Leganés no estaba ejerciendo como tal y que trató de huir por la grada. "Una vez finalizado el encuentro y de la que entrábamos en el túnel de vestuarios, una persona se dirigió a mi asistente n°2, muy cercano a él y gritando: "Menudos hijos de puta, la que habéis liado hoy aquí". Esta persona salió corriendo hacia la grada, requerimos que fuera identificado, siendo así interceptado en la grada por el Cuerpo Nacional de Policía. Esta persona, resultó ser fisioterapeuta del club local no estando ejerciendo sus funciones en este partido: Don Daniel Varela Martínez".

Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo de La Coruña, apostó porque imperase el sentido común y remarcó que en el penalti pitado en contra de los gallegos no imperó: "El sentido común debe imperar, y en esa no ha imperado. En la ultima situación no esta imperando. Es una mano natural de Zaka.... Es imposible que la tenga en otro lado. Pero hemos conseguido parar el penalti con Álvaro. Eso ya no vuelve. Pero se lo estamos poniendo muy complicado a los árbitros".

Por último, Antonio Hidalgo trató de justificar la tensión del final por el momento de la temporada en el que se encuentran ambos equipos: "Todo es consecuencia de la tensión. Y en esos momentos hay que poner sentido común y bajar entre todos un poco la tensión. La verdad es que estamos en las ultimas jornadas y va a haber mucha tensión hasta el final".