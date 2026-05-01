El ex sevillista Álvaro Ferllo para un penalti en el 104 y deja al Depor en ascenso directo

Aterrizado en el mercado invernal, ha hecho buena la apuesta de un Antonio Hidalgo que lo conocía del Huesca: titular todas las jornadas, sólo 20 goles encajados en 19 encuentros, tres porterías a cero y otros tantas penas máximas atajadas que han brindado tres puntos al casillero albiazul

El desenlace del RC Deportivo-CD Leganés no ha podido ser más emocionante, dramático también. El árbitro, Ojaos Valera, otorgaba ocho minutos de alargue, aunque finalmente fueron casi veinte. Y pasó de todo en esa prolongación. Con 2-1 en el marcador para los locales, gracias a los tantos de Zakaria Eddahchorui y Noé Carrillo para invalidar el de Juan Cruz, los visitantes reclamaron una posible mano en el área gallega del autor del 1-0 en el 94. El análisis del VAR se prolongó hasta el 100, pero, ya en el 104, Álvaro Ferrlo detenía el lanzamiento desde los once metros de Amadou Diawara para dejar los tres puntos en Riazor. Y a su anfitrión en ascenso directo.

El Deportivo, a expensas del Almería para seguir en puestos de privilegio

La lucha encarnizada por las dos plazas con premio seguro y también por las otras cuatro de 'play off' está resultando apasionante. El Racing de Santander sigue líder, con 69 puntos, uno más ahora que los coruñeses (68) y dos sobre una UD Almería que cerrará la jornada 38ª de LaLiga Hypermotion el próximo lunes 4 de mayo a las 20:30 horas en casa ante el CD Mirandés con opciones, como poco, de ser segunda, aspirando al cetro si los cántabros no vencen en El Sardinero a la SD Huesca en la víspera a las 14:00 horas. Con 64 puntos, el CD Castellón no puede entrar, de momento, en esa pelea de máximos.

Estadísticas de Álvaro Fernández para justificar el fichaje en enero

En un equipo con futbolistas a pleno rendimiento como Yeremay Hernández o Mario Soriano, el riojano Álvaro Ferrlo aparece ya en sexto lugar en lo que a valoración se refiere en páginas especializadas como 'Sofascore'. Con 1.710 minutos a sus espaldas, todos entre las jornadas 20 a la 38, ha firmado 42 paradas, alrededor de 2,21 por encuentro, un total de 26 dentro del área y hasta 16 fuera de ella. Totaliza nueve despejes, un bloqueo y una falta recibida. Su porcentaje de acierto en el pase es de un 71,28%.

Iguala al zaragocista Andrada, que no jugará más este curso, en ocho partidos menos

Con tres penas máximas detenidas este curso, Álvaro Ferrlo iguala con Esteban Andrada en lo más alto del ranking de Segunda división, aunque el meta zaragocista, que no volverá a jugar más este curso al ser sancionado con trece partidos por su agresión a Jorge Pulido, necesitó 27 partidos y seis penaltis en contra para realizar esas tres salvadas (contra SD Eibar, Cultural y Deportiva Leonesa y SD Huesca, precisamente el día de la terrible agresión), mientras que el de Arnedo lo ha hecho en los 19 de esta segunda vuelta.

Si el argentino presume de un 50% de acierto en estas lides, el riojano va ya por un 60%, ya que ha parado tres de los cinco disparos desde los once metros que ha recibido. En dos ocasiones, en el alargue, este viernes para salvar dos puntos y dejar al Deportivo de La Coruña en puestos de ascenso directo, al tiempo que la anterior vez en similar tesitura evitó el 3-2 del CD Mirandés al parar un penalti a Javi Hernández. Contra la UD Las Palmas en la isla, salvó el que habría sido 1-1 de Jonathan Viera, finalmente logrado un rato después por Jesé Rodríguez.