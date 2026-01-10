Las salidas invernales ganan a las altas: Juanjo del Ojo, al Pafos... y Álvaro Ferrlo ya se luce

El regreso aún no certificado con una inscripción de Gattoni y el nuevo jefe de los servicios médicos, Toni Tramullas, las únicas llegadas a la disciplina blanquirroja, de la que se fueron Álvaro Fernández, Ramón Martínez y el doctor Morán

El hasta ahora preparador físico de la primera plantilla Juanjo del Ojo, que acumulaba casi dos décadas en la disciplina del Sevilla FC en dos etapas diferentes (de 2003 a 2019 y de 2022 hasta la fecha), se marcha al Pafos FC chipriota para integrar el cuerpo técnico de Albert Celades, improvisado sustituto del ex nervionense Juan Carlos Carcedo, que se marcha al Spartak de Moscú previo pago de su cláusula. El sevillano, cuya única experiencia lejos de casa había sido junto a Robert Moreno en el Mónaco y el Granada CF (aunque también ejerció en el Principado con Niko Kovac como técnico y en el Nuevo Los Cármenes con Rubén Torrecilla y Aitor Karanka), volverá a probar suerte allende las fronteras hispalenses, una nueva salida invernal en el 'staff' que, a diferencia del destituido doctor Matías Morán (llegó Toni Tramullas, ex del Barça de fútbol y basket, además de la Euroliga), se suple con promoción interna.

De esta forma, la entidad nervionense ha anunciado que Rubén Martínez, hasta ahora preparador físico del Sevilla Atlético, pasa a formar parte desde esta semana del cuerpo técnico del primer equipo junto a Guido Bonini, que vino con Matías Almeyda. Después de más de diez años en los escalafones inferiores, las seis últimas temporadas en el Sevilla Atlético (llegó de la mano del ahora seleccionador español sub 19 Paco Gallardo en la campaña 20/21), este licenciado en Actividad Física y Deporte, amén de entrenador nivel 3 con licencia UEFA Pro tomará el testigo del afamado profesional de 39 años, que se une a las verdaderas salidas en lo que a jugadores se refiere en esta ventana de transferencias: el cancerbero Álvaro Fernández (rescindido a cambio de sobrar seis de los dieciocho meses de contrato que le quedaban antes de firmar hasta 2027 con el Deportivo de La Coruña) y el central Ramón Martínez (traspasado sin coste al Real Valladolid, conservando un 40% del pase y una opción de recompra). Volvió de su préstamo a River Plate Fede Gattoni, que no ha sido registrado aún.

Álvaro Ferrlo se luce para salvar un punto para el Depor ante Las Palmas

Ha caído de pie Álvaro Fernández en el Deportivo de La Coruña. Titular a las órdenes de un Antonio Hidalgo que ya lo tuvo y le dio confianza en la SD Huesca, el riojano no fue determinante en su debut ante el Cádiz CF, encuentro saldado con empate a dos, aunque su actuación este sábado en la visita a la UD Las Palmas sí lo ha tenido como protagonista destacado. De esta forma, con 0-1 en el marcador gracias al tanto de Diego Villares para los gallegos, detuvo a Jonathan Viera un penalti de forma espectacular: no sólo adivinó la dirección, sino que desvió hacia la cruceta un disparo que, luego, intentó ser remachado por Mika Mármol, blocando de nuevo el ex sevillista.