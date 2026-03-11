Eduardo Coudet, entrenador de River Plate, quiere pescar en el RC Celta

El que fuera técnico del RC Celta ha dejado el Deportivo Alavés en las últimas semanas y se ha hecho cargo del potente club argentino. De cara a la próxima temporada, Coudet ha puesto sus ojos en un jugador del equipo gallego que va a salir el próximo verano: Franco Cervi

El RC Celta tiene claro los descartes de cara a la próxima temporada. Futbolistas como Mihailo Ristic, Franco Cervi y, probablemente, Joseph Aidoo, están en la rampa de salida debido a que apenas han gozado de oportunidades con Claudio Giráldez como entrenador. Los dos primeros acaban contrato y el RC Celta no ha hecho movimiento alguno para renovarlos. Esto provoca que ambos jugadores ya estén buscando nuevo equipo de cara a la próxima temporada. Esta tesitura la quiere aprovechar un ex del RC Celta como Eduardo Coudet que está interesado en llevarse a Franco Cervi a River Plate.

Coudet, entrenador de River Plate, quiere fichar a Franco Cervi

Eduardo Coudet, ex entrenador del RC Celta, ha dado un paso adelante en su carrera deportiva. El argentino ha abandonado recientemente el Deportivo Alavés para hacerse cargo del banquillo de River Plate. El de Buenos Aires ha llegado con el objetivo de mejorar y hacer un equipo campeón y para lograrlo ha fijado su mirada en Franco Cervi, al cual quiere fichar.

Según informa Sebastián Srur, periodista de Radio Continental de Argentina, Eduardo Coudet quiere reclutar a Franco Cervi para River Plate. Una operación que no se daría de manera inmediata sino que habría que esperar a que acabara la temporada en España.

Esto no supone ningún beneficio para el RC Celta ya que Franco Cervi acaba contrato con el club gallego al final de esta temporada y, por tanto, se marchará gratis.

Después de una temporada prácticamente en blanco, no ha tenido apenas oportunidades con Claudio Giráldez como entrenador del RC Celta, el próximo paso de Franco Cervi apunta a que será volver a Argentina en donde aún tiene buen cartel. De hecho, el extremo argentino ha sido vinculado a Rosario Central, club en el que se formó.

Franco Cervi, una temporada en el ostracismo y esperando a acabar su contrato

El RC Celta dio por asumido, desde hace ya mucho tiempo, que encontrarle salida a Franco Cervi era algo imposible. A pesar de que no ha jugado prácticamente nada en lo que va de temporada, el argentino siempre se mostró reacio a hacer las maletas para cambiar de equipo durante el pasado mercado invernal.

Franco Cervi rechazó cualquier posibilidad y optó por acabar su contrato con el RC Celta, garantizándose cobrar el salario que tenía firmado.

A sus 31 años, Franco Cervi es un jugador que no ha entrado en los planes de Claudio Giráldez durante esta temporada. El extremo sólo ha disputado dos partidos en la Copa del Rey y otro en la UEFA Europa League, acumulando sólo 165 minutos. Es por esta poca relevancia en el equipo celeste por lo que el RC Celta no ha hecho intento alguno de renovarlo y porque lo va a dejar salir totalmente gratis el próximo verano.