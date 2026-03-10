Atlético de Madrid - Tottenham, en directo el partido de los octavos de final de la Champions League en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el choque de octavos de final de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Tottenham en el Metropolitano

Buenas tardes y bienvenidos al Metropolitano. En la noche de hoy les narraremos todo lo que acontezca en esta ida de los octavos de final de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Tottenham. ¡Arrancamos con la previa!

Aún rebuscan tanto Julián Alvarez como Cristian ‘Cuti’ Romero, compañeros y campeones del mundo con la selección argentina, su mejor versión en esta temporada, lejos del brillo de otros tiempos, antes de enfrentarse entre sí en el inicio de la eliminatoria de los octavos de final de la Liga de Campeones en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Tottenham, con la vuelta una semana después en Londres.

El Tottenham Hotspur realizó el lunes el último entrenamiento previo a enfrentarse al Atlético de Madrid y lo hizo con la novedad del defensa Djed Spence, que apunta a tener minutos en el Metropolitano. El lateral se había perdido los últimos partidos del Tottenham por una lesión muscular, pero se entrenó con el resto del grupo antes de emprender el viaje a Madrid.

El Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al Tottenham en los octavos de final de la Champions League. Los rojiblancos encaran con ilusión y compromiso el duelo ante el conjunto inglés, que llega a la cita sumido en una grave crisis de resultados que lo colocan rozando el descenso en la Premier League. Los colchoneros buscan seguir su camino en Europa soñando con hacer algo grande esta temporada en la máxima competición europea de clubes.

El Atlético de Madrid sueña con la Champions League y se aferra al Metropolitano

El Metropolitano es el punto de partida. Más allá de tres excepciones (el 1-1 en agosto con el Elche y las dos derrotas seguidas con el Betis y el Bodo/Glimt), es una de las fortalezas más visibles del equipo de Diego Simeone, que ha ganado sus 17 duelos restantes como local de este ejercicio, los cuatro últimos de manera consecutiva y con 15 goles a favor, incluido un 4-0 al Barcelona en la Copa del Rey, en la que aguarda ya la final de Sevilla. Es el camino a seguir por el Atlético, mucho más imprevisible cuando se aleja del Metropolitano. Es un factor clave. De sus últimas veinte salidas en el máximo torneo continental, solo ganó seis, por diez derrotas y cuatro empates. Venció una de cinco este curso. La ida no es definitiva, pero sí crucial para competir contra la inquietud que demuestra como visitante.

La crisis deportiva del Tottenham condiciona el enfrentamiento

Enfrente, el Tottenham Hotspur visitará al Atlético de Madrid en un momento especialmente delicado para el conjunto londinense, que afronta el duelo europeo mientras está inmerso en la lucha por alejarse de la zona de descenso en la ‘Premier League’ y sufre una plaga de lesiones. Los 'Spurs' no conocen la victoria en la ‘Premier League’ en 2026, con un balance de cuatro empates y siete derrotas; una racha que ha provocado que el club caiga hasta la decimosexta posición de la tabla, a solo un punto de los puestos de descenso, a falta de nueve jornadas para el final. La temporada del conjunto del norte de Londres está marcada por la irregularidad y una profunda crisis de resultados en el campeonato doméstico que acabó con la destitución de Thomas Frank en favor de Igor Tudor, que no ha tenido el debut soñado, ya que sus tres primeros partidos se han saldado con tres derrotas.