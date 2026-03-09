Le Normand cierra el debate: "El míster lo gestiona muy bien en mi caso"

El central, que está teniendo menos protagonismo en las últimas semanas debido a la irrupción de Marc Pubill que se ha convertido en un fijo en el centro de la defensa, ha dejado claro que está muy contento con la importancia que le da en el equipo Diego Pablo Simeone

Robin Le Normand, central del Atlético de Madrid, ha sido el futbolista que ha comparecido junto a Diego Pablo Simeone antes del partido de ida de octavos de final de la UEFA Champions League que el equipo rojiblanco va a disputar contra el Tottenham Hotspur. El franco-español ha perdido protagonismo en las últimas semana en el Atleti debido a la irrupción de Marc Pubill y el regreso de Hancko al centro de la defensa, pero eso no hace que el zaguero pierda su optimismo tal y como ha dejado claro en la rueda de prensa en donde ha defendido que está contento con el rol que le da Simeone.

Robin Le Normand ha dicho de manera clara que está contento con su situación en el equipo y que Diego Pablo Simeone la está gestionando bastante bien. “La clave es el grupo, lo estamos demostrando. Todo el mundo, cuando le toca, lo hace bien. Estamos entrenando, cuando nos ha tocado, hemos demostrado que podíamos aportar. El míster lo gestiona muy bien en mi caso. Así que muy contentos. A seguir”.

En lo que va de temporada, Robin Le Normand ha disputado con el Atlético de Madrid 31 partidos y 1.764 minutos, quedando patente que sigue siendo un jugador con mucho peso en el equipo.

Robin Le Normand, central del Atlético de Madrid, analiza el partido contra el Tottenham

Le Normand, central del Atlético de Madrid, ha hablado de cómo afrontan el partido contra el Tottenham. "No hay favoritos. Todo el mundo está compitiendo bien, porque estamos todos compitiendo bien, entre los últimos 16. Habrá que hacer un partido muy completo, en casa, para llevarnos la victoria".

El central no ha querido excusar en que el Tottenham tenga más descanso. "Se ha hablado este año más de lo necesario, de las horas, del calendario. Se puede hablar, pero luego, ya no depende de nosotros. Lo que tenemos bajo control es la recuperación, estar frescos, tener un grupo completo para aguantar tantos partidos con esos horarios tan complicados. Y nada, estar centrados en nuestro equipo y en nuestra recuperación para estar listos".

Le Normand ha cerrado explicando qué tiene que hacer el equipo para ganar. "Muchas cosas bien, son partidos muy importantes, estamos entre los mejores 16, hay calidad, con jugadores muy buenos en todos los equipos. Habrá que hacer un partido muy completo en lo defensivo y en lo ofensivo. Es muy poco original lo que te digo pero ahí están las claves".