Pistas favorables sobre la lesión de rodilla de Unai Gómez: "Le han hecho pruebas y le han dicho que estaba bastante afectado, pero que igual no es una lesión dura"

A falta de parte médico oficial, algo que se espera este lunes, en el Athletic Club confían que la lesión del extremo Unai Gómez quede solo en un susto; Ernesto Valverde ya lo deslizó en rueda de prensa, siendo Vivian quien ha dado más detalles sobre las primeras exploraciones. En cualquier caso, será seria duda para este fin de semana

La primera plantilla del Athletic Club disfruta este lunes de la segunda jornada de descanso facilitada por Ernesto Valverde, después de que el pasado sábado cayera ante el Barcelona por 0-1 con un golazo en contra de Lamine Yamal. Los rojiblancos volverán al trabajo este martes en Lezama, donde comenzarán a preparar el compromiso del sábado en Montilivi frente al Girona (14:00 horas).

La vuelta a los entrenamientos de este martes estará marcada, principalmente, por el estado de Unai Gómez y las noticias que puedan surgir en las próximas horas sobre el físico de Unai Gómez, quien ante el Barça sufrió una lesión de importancia en su rodilla izquierda a los ocho minutos de juego tras apoyar mal en un lance del partido con Gerard Martín.

El futbolista se vio obligado a retirarse del terreno de juego cojeando, habiendo encendido su rodilla todas las alarmas en el seno del vestuario rojiblanco. Las primeras exploraciones a las que fue sometido, aún en caliente, no parecieron negativas, según Deia, aunque en estos casos conviene esperar un tiempo prudencial para volver a analizar el posible alcance de la lesión en la articulación dañada.

Mientras que los peores augurios apuntaban a una posible lesión grave de rodilla, todo apunta a que los de Unai Gómez podría acabar quedando en un buen susto. Si ya fue Ernesto Valverde, en rueda de prensa, el primero que se refirió a ello, avisando que, aunque “la jugada es fea”, aunque ya tuvieron esa sensación “hace dos semanas en Oviedo con Jauregizar”. También se ha referido a ello Vivian, quien tras el encuentro contra el Barcelona volvió a transmitir un mensaje de optimismo a toda la parroquia rojiblanca. “A Unai Gómez le han hecho pruebas y le han dicho que igual no es la lesión dura de rodilla, pero estaba bastante afectado”, apostilló Vivian.

Está por confirmar, ahora, cuál es el diagnóstico definitivo sobre la rodilla de Unai Gómez, quien se marchó con una notable cojera y sin poder apoyar bien su pierna izquierda durante el recorrido hasta la bocana de vestuarios. Robert Navarro fue quien ocupó su sitio en el extremo izquierdo.

La quinta lesión de rodilla en el Athletic Club

A falta de confirmarse el alcance oficial de la lesión de rodilla de Unai Gómez, cuatro han sido las dolencias de este tipo que han afectado al plantel rojiblanco en lo que va de temporada este curso.

El primero en lesionarse fue Unai Egiluz, cuyo regreso a una convocatoria está al caer después de que se rompiera el ligamento cruzado a finales de julio. Una lesión que sufrió también Beñat Prados pocas semanas después, pasando ambos por el quirófano y esperando que puedan acumular minutos en el tramo final de este curso. Maroan Sannadi, por su parte, tuvo que someterse también a una operación, estando aún a la espera de sumarse al grupo.

Otro que también tuvo que parar por una lesión de rodilla en San Mamés fue Mikel Jauregizar, aunque todo quedó en un susto. Se temió que pudiera tener dañado el ligamento cruzado por un mal apoyo frente al Oviedo, aunque todo quedó en nada. Marcó, incluso lesionado, pero no pudo jugar contra el Elche a la semana siguiente, volviendo tras un partido en el dique seco. Una tónica que en el Athletic Club esperan que se repita ahora con Unai Gómez, como deslizaba Ernesto Valverde.