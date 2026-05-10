Mbappé no viaja a Barcelona: se queda sin Clásico

El delantero francés se retiró del entrenamiento de este sábado tras notar unas molestias en los isquiotibiales y finalmente no estará en el Camp Nou

El Real Madrid viaja a Barcelona sin Kylian Mbappé, quien finalmente no ha entrado en la convocatoria del conjunto blanco para la visita al Barcelona este domingo (21:00 horas) al no estar recuperado por completo de las molestias en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda que sufrió el pasado 24 de mayo.

Mbappé no pudo completar la sesión de trabajo con el grupo en el entrenamiento de este pasado sábado y no formará parte del equipo por segundo partido consecutivo. Una lesión que se ha visto envuelta en polémica después del viaje de Mbappé a Cerdeña (Italia) junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito, en pleno proceso de recuperación. También por abandonar la Ciudad Deportiva de Valdebebas el jueves entre risas, tras el duro enfrentamiento entre el uruguayo Fede Valverde y el francés Aurelien Tchouaméni, y a su llegada el viernes al entrenamiento.

Arbeloa resta importancia a los hechos de Mbappé

Sin embargo, Álvaro Arbeloa, en la previa del Clásico, quiso restarle importante a dicho viaje y su actitud tras la pelea entre sus compañeros de vestuario. "Si se quiere descontextualizar que un jugador salga riendo después de un entrenamiento es querer aprovechar una ocasión para poner las cosas fuera de lugar. Todos los madridistas sabemos el esfuerzo que hizo para venir al Real Madrid, porque lo tenía todo en su otro equipo. Tuvo que renunciar a muchas cosas para jugar en el club de sus sueños", señaló el salmantino.

Mbappé, que parecía dar pasos adelante para estar en el Clásico, tras superar las pruebas médicas y completar el entrenamiento del viernes, no pudo repetir el sábado y finalmente se queda fuera de la convocatoria. Lista en la que Arbeloa, además de la ausencia del francés, cuenta con hasta seis más.

Fede Valverde, con un traumatismo craneoencefálico tras su enfrentamiento con Aurelien Tchouaméni en el vestuario. Rodrygo, lesionado de larga duración tras su lesión de rodilla, Éder Militao, un rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda, Ferland Mendy, con una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha, Arda Güler, en el bíceps femoral de la pierna derecha; Dani Carvajal, con una fisura de la falange distal del quinto dedo de su pie derecho, y Dani Ceballos, apartado por Arbeloa. El que sí entra en la lista, como adelantó Arbeloa, es Tchouaméni, una vez que el club sancionó con 500.000 euros al galo y a Valverde.

También vuelve a la convocatoria el guardameta belga Thibaut Courtois, después de sufrir hace un mes una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City.

La lista de convocados para el partido ante el FC Barcelona

De esta forma, la lista de convocados de Álvaro Arbeloa para el Clásico frente al Barcelona es la siguiente:

Porteros: Courtouis, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Alaba, Trent, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen y David Jiménez.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Tchouameni, Thiago Pitarch, Jorge Cestero y Cesar Palacios.

Delanteros: Vinícius, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.