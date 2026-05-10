Mourinho pone fecha a su cita con el Real Madrid: "Hay un plazo de una semana"

El técnico del Benfica ha vuelto a referirse al interés del Real Madrid en sala de prensa, ha asegurado que hasta que no acabe la temporada en Lisboa, no hablará con nadie: "En la fase final de las temporadas, no hablo con nadie, hasta el último partido de liga no tendré cotacto ninguno"

José Mourinho, técnico del Benfica, ha vuelto a referirse a su futuro y las posibilidades de volver al banquillo del Real Madrid trece años después su etapa en el conjunto blanco que duró tres temporadas. El preparador de Setúbal es el objetivo número uno de Florentino Pérez para coger las riendas del vestuario blanco a partir de la próxima temporada después de los malos rendimientos de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa.

Cuestionado en rueda de prensa este domingo antes de medirse este lunes al Sporting de Braga sobre si ha mantenido contactos en los últimos días con el Real Madrid, el técnico ha sido muy claro al respecto.

"No he tenido ningún contacto con el Real Madrid, no lo he tenido y, hasta el último partido de la liga contra el Estoril, tampoco lo tendré. Después, hay un plazo de una semana en el que tendré libertad para hablar con quien considere oportuno", ha explicado Mourinho, abriendo claramente una ventana para las conversaciones con el Real Madrid.

En una semana podrá hablar con el Real Madrid... si le llama

¿Cuándo será esa ventana? Pues a partir del próximo domingo, ya que el Benfica acaba su liga el sábado 16 de mayo visitando al Estoril. Entonces, tal y como ha anunciado Mourinho, tendrá el plazo de una semana para decidir su futuro, es decir, si sigue una temporada más en el Benfica, tal y como tiene firmado en su contrato, o si llega a un acuerdo con el club lisboeta para acabar su vinculación antes de tiempo y volver al Real Madrid trece años después de su salida.

De hecho, el técnico portugués quiso aclarar como se suelen llevar a cabo este tipo de operaciones, donde evidentemente no es el entrenador el que da el primer paso, sino el club interesado. "Hay algo que me gustaría enfatizar: en el mundo del fútbol no son los profesionales los que están interesados en ir o no ir, cuando pasa algo, son los clubes los que están interesados y que inician o no los procedimientos para tener a la gente que quieren", explicó.

Como es lógico, al exmerengue le volvieron a insinuar si le gustaría volver al Real Madrid pero de nuevo el luso volvió a mostrarse claro y tajante al respecto: "Se sigue hablando del Real Madrid, y yo sigo huyendo de eso, sinceramente. No tuve contacto con el presidente ni con ningún otro responsable del club. En la fase final de las temporadas, no hablo con nadie. No tuve ningún contacto con el Real Madrid y hasta el último partido de liga contra el Estoril no tendré ninguno".

Por último, el actual entrenador del Benfica sí se mostró abierto en cuanto a su futuro, pero siempre y cuando antes acaba la temporada con las 'Aguilas'. "Luego hay una ventana de una semana, en la que seré libre para hablar con quien crea que debo hablar, pero hasta entonces, todo lo que ha salido de reuniones y llamadas... es especulación", zanjó.