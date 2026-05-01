La tajante respuesta de Mourinho: "Del Real Madrid nadie habló conmigo"

El entrenador del Benfica se ha referido al posible interés madridista para su vuelta y ha recordado que le queda un año de contrato con el club portugués

José Mourinho, entrenador del Benfica, ha negado cualquier tipo de contacto con el Real Madrid para hacerse con el banquillo blanco. El portugués se ha referido al asunto este viernes después de que su nombre haya sido vinculado a la entidad merenguen de cara a la temporada que viene. "Del Real Madrid nadie habló conmigo, eso lo puedo garantizar", ha asegurado al ser cuestionado por el asunto antes de añadir: "Ya llevo demasiados años en el fútbol, como tú en el periodismo, y ya estamos acostumbrados a estas cosas, pero nada del Real Madrid".

El nombre de Mourinho ha saltado a la palestra en los últimos tiempos para una posible vuelta al Real Madrid. Sin embargo, el entrenador ha querido dejar claro su mensaje y ha recordado su compromiso con su actual club. "Me queda un año de contrato con el Benfica, y eso es todo. No puedo decir nada más. Ya le dije a tu compañero que, con respecto al Real Madrid, nada, y con respecto al Benfica, ya conoces la situación", ha comentado en la rueda de prensa previa al partido que su equipo disputa este fin de semana contra el Famalicao.

Mou apuesta por largas etapas

Mourinho, de forma más genérica, ha ahondado en la idea de la importancia de que los entrenadores se mantengan en los clubes: "Cuanto más tiempo permanece un entrenador en un club, más se apropia del equipo, más se apropia de la plantilla... es un proceso normal. Fíjense en ejemplos como el Arsenal y el Manchester City, que han tenido al mismo entrenador durante seis o siete años; obviamente, todos los detalles pertenecen a sus entrenadores. A los entrenadores que van y vienen les resulta más difícil dejar su huella".

Para Mourinho ahora mismo sólo existe el futuro inmediato. "Me preocupo por dar lo mejor de mí, más por el club y los jugadores que por mí mismo. Ahora es el Famalicão, luego el Sp. Braga y después el Estoril, y luego seguiré trabajando un poco más y solo entonces llegarán las vacaciones", ha manifestado el entrenador.

Su primer paso por el Real Madrid

Fueron tres las temporadas en las que Mourinho dirigió al Real Madrid. Concretamente de la 10/11 a la 12/13. Fueron 114 partidos al frente del banquillo blanco. Además de su sello propio con algunas polémicas, el luso logró en ese período una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Ahora trece años después el experimentado entrenador ha sido relacionado con los posibles candidatos a entrenar al club que preside Florentino Pérez.

La pobre temporada madridista hizo que a mitad de curso saliera Xabi Alonso, quien había sido la apuesta del verano para suceder a Carlo Ancelotti. Sin embargo, el vasco fue cesado a principios de 2026 y su puesto fue ocupado por Álvaro Arbeloa, quien tampoco ha enderezado el rumbo de un equipo que finalizará la temporada sin títulos.