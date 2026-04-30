Resultados que condenan al descenso del Sevilla con matices para la esperanzas

El Sevilla está obligado a mejorar los marcadores contra sus últimos cinco rivales, pues en la primera vuelta sufrió un pleno derrotas, si bien por entonces disputó un partido menos en casa y con otro entrenador

Cinco partidos le restan al Sevilla para salir del descenso y evitar el descalabro que supondría perder la categoría y necesita como mínimo sumar alrededor de siete puntos para gozar de opciones reales, según apunta el modelo predictivo del superordenador.

Y lo cierto es que los datos no resultan en absoluto halagüeños de cara a las citas contra Real Sociedad, Espanyol y Real Madrid, en casa, y contra Villarreal y Celta lejos de Nervión.

En este sentido, con los resultados firmados en la primera vuelta contra estos equipos, el Sevilla no tendría ninguna posibilidad de permanecer en la elite del fútbol español.

Pleno de derrotas del Sevilla en la primera vuelta con los cinco rivales que restan

No en vano, no sumó ningún punto contra dichos rivales en sus anteriores enfrentamientos, con un pleno de derrotas. Por ende, está obligado a mostrar una versión completamente distinta para voltear la situación y cumplir con los puntos necesarios para poder salvarse.

Y es que el Sevilla, en este orden marcado por el calendario, cayó contra Villarreal, Real Sociedad, Espanyol, Real y Madrid y Celta, con el matiz, lógicamente, que, tres de estos partidos fueron a domicilio y ahora, en la recta final de la 25/26, juega como local y con la afición completamente volcada por lo muchísimo que hay en liza.

El Sevilla jugará ahora un partido más en casa y con otro entrenador

No es el único matiz a destacar, pues todas estas derrotas se produjeron con Almeyda al mando y ahora la permanencia está en manos García Plaza, por lo que el escenario es distinto en cierto modo.

Así las cosas, como visitante, sucumbió en su desplazamiento a San Sebastián por 2-1, partido que Gudelj empató a la media hora, pero que resolvió Oyarzabal.

Lo mismo ocurrió, con idéntico resultado, en el RCDE Stadium contra el Espanyol, pues perdió por 2-1 y de nada sirvió el tanto de Marcao en la recta final. Por último, dio la cara en el Santiago Bernabéu, pero no la sorpresa al caer por 2-0, con un segundo, de Mbappé, en el ocaso.

No corrió mejor suerte en los encuentros como anfitrión, pues en la sexta jornada mereció más con el Villarreal en Nervión, pero un gol de Solomon en el alargue le condenó a sucumbir por 2-1 después de que Sow empatara el choque y tuviera ocasiones para haberse llevado el triunfo.

Derrotas por la mínima y con los rivales en circunstancias diferentes

Con el Celta también recibió un duro varapalo, pues el choque se resolvió en el minuto 88' con un tanto de penalti transformado por Marcos Alonso (0-1), lo que significaba la tercera derrota consecutiva de los nervionenses al término de la primera vuelta.

Eso sí, es cierto que todas las derrotas fueron ajustadas, incluso en Chamartín, y los duelos se resolvieron por detalles, a lo que hay que sumar que las circunstancias de los equipos son distintas, entre ellas del Espanyol, en caída libre, y del Real Madrid, que no se jugará nada en el Sánchez-Pizjuán.